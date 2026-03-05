Detenidos dos estafadores por engañar al vendedor de un coche de Badajoz con la 'Estafa del transporte'

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a una hombre y una mujer por engañar al vendedor de un coche de Badajoz con la denominada 'Estafa del transporte'.

Los presuntos responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales fueron detenidos en Madrid y en la localidad sevillana de Camas.

De este hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia recibida en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz, en la que narraba cómo fue engañado al tratar de vender su vehículo en un portal de internet.

El supuesto comprador habría solicitado distintas transferencias con motivo del transporte y pagos de aduanas, ascendiendo a 2.680 euros la cantidad estafada.

De la investigación se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, quienes llevaron a cabo un estudio de toda la información aportada por la víctima, correos electrónicos, cuentas bancarias y teléfonos de contacto.

El modus operandi utilizado en esta ocasión ha sido la denominada 'Estafa del transporte', en la que el supuesto comprador establece contacto con la víctima, aporta imágenes de su documentación y solicita la petición de transferencias por parte del vendedor (víctima) con la excusa de abono de pagos de aduana o transporte.

Con toda la información recabada y tras el minucioso estudio de la misma se pudo identificar a dos personas, un hombre y una mujer, como receptoras de las transferencias recibidas, residiendo el hombre en Madrid y la mujer en la localidad de Camas (Sevilla).

Por tal motivo, los investigadores mantuvieron contacto con agentes del grupo de estafas y delitos tecnológicos de Policía Nacional de la Comisaria de Distrito de Chamartín y del grupo operativo de la policía judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Camas, quienes detuvieron a los investigados el pasado 24 de febrero como presuntos responsables de un delito de estafa y blanqueo de capitales.

Cabe señalar que al varón le constaba una requisitoria judicial de Torremolinos por un hecho similar, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El varón detenido en Madrid, de 32 años, y la mujer detenida en Sevilla, de 26 años, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Esta modalidad de estafa sería una variante de la denominada 'pago por adelantado', en la que los delincuentes aprovechan la necesidad de cerrar la venta del bien ofertado.

