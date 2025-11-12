Detenidos un padre y un hijo por estafar mediante el timo del 'tocomocho' a un vecino de Navalmoral de la Mata

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres, padre e hijo, como supuestos autores de un delito de estafa a través del 'timo del tocomocho a un vecino de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, cuando un vecino de Navalmoral de la Mata iba por la calle con la intención de comprar unos boletos de lotería, cuando fue abordado por un hombre que le mostró varios cupones y le preguntó dónde podía comprobar si estaban premiados.

Mientras conversaban, apareció un segundo individuo, que afirmó conocer el procedimiento para verificar los décimos, indicando que debía realizarse una llamada a por teléfono, tras lo que los tres se desplazaron en un vehículo con el fin de realizar la supuesta comprobación.

Durante el trayecto, realizaron una llamada telefónica en la que una mujer (que formaría parte del engaño) confirmó falsamente que los boletos estaban premiados "tanto en número como en serie", tras lo que los presuntos autores convencieron a la víctima para adquirir uno de los cupones a cambio de 1.500 euros, alegando que se trataba de un premio de alta cuantía.

La víctima accedió a realizar la operación y acudió a una entidad bancaria para extraer el dinero, de tal forma que los estafadores le llevaron al banco para sacar el dinero y volvió a subirse al vehículo donde perfeccionaron la transacción.

Tras realizarla, fue persuadido para bajar a comprar un bocadillo para uno de los supuestos autores, sin embargo, al regresar al punto donde había dejado el coche, este ya no se encontraba allí, percatándose de que había sido víctima de una estafa al comprobar que el décimo no estaba premiado.

En ese momento, la víctima acudió a la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia, tras la que se abrió una investigación que permitió a los agentes identificar el vehículo implicado y, con ello, localizar a los presuntos autores, padre e hijo, de 24 y 52 años, residentes en la provincia de Toledo.

Ambos fueron detenidos, el pasado 10 de noviembre, como supuestos autores de un delito de estafa, y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.