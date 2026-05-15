Detenidos tres vecinos de Badajoz acusados de robar ganado en explotaciones pacenses para venderlo en Portugal

Agentes de la guardia Civil comprueban el ganado robado en Badajoz - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres vecinos de Badajoz como presuntos miembros de un grupo delictivo, dedicados a robar ganado ovino en explotaciones ganaderas pacenses para venderlo posteriormente en Portugal.

En concreto, a los detenidos se les implica en la comisión de cinco delitos de robo, donde llegaron a apoderarse de más de 200 cabezas, aunque los investigadores no descartan la implicación en otros hechos.

Este es el resultado de la Operación 'Envernizo', cuya investigación se inició en febrero, cuando se registraron una serie de robos de ganado ovino en explotaciones ganaderas de distintos municipios de la provincia de Badajoz.

Así, y ante la sospecha de que los autores de los robos pudieran transportar a los animales sustraídos para camuflarlos en otras explotaciones cercanas, incluso en Portugal, la Guardia Civil activó dispositivos de intercambio de información con autoridades policiales portuguesas, e intensifiron las inspecciones en fincas y los servicios en vías de comunicación anexas.

En el marco de estos operativos de cooperación transfronterizas, agentes portugueses de la Guarda Nacional Republicana (GNR), interceptaron una furgoneta en la localidad portuguesa de Elvas, que transportaba 99 corderos, supuestamente de procedencia ilícita.

Con la información obtenida fruto de esta colaboración, agentes de la Guardia Civil se trasladaron a esta localidad para inspeccionar los animales intervenidos, y pudieron constatar que se trataba del ganado sustraído durante esa misma madrugada en una finca ganadera de localidad de La Parra, y como consecuencia del transporte de los animales en condiciones inadecuadas, 24 de ellos habían perdido la vida.

De la línea de investigación seguida tras la detención de los ocupantes, todos ellos vecinos de Badajoz con antecedentes por hechos similares, se obtuvieron suficientes indicios para determinar su implicación en otros cuatro robos similares perpetrados en los municipios pacenses de Feria, La Morera, Zahinos y Alburquerque, donde se habrían apoderado de un total de 219 animales.

Según explica la Guardia Civil en nota de prensa, este grupo delictivo se trasladaba en vehículo al lugar en el que perpetraban los robos y, aprovechando la ausencia de trabajadores o encargados de las fincas fracturaban los candados de acceso a las propiedades, en las que entraban para cargar y transportar a los animales que robaban hasta Portugal, donde supuestamente eran vendidos clandestinamente a ganaderos portugueses.

Con todas las pruebas incriminatorias, a los tres pacenses se les han instruido diligencias como presuntos autores de la sustracción de un total 219 cabezas de ganado ovino de explotaciones ganaderas de los distintos municipios pacenses, y pertenencia a grupo delictivo.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.