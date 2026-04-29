La DGT prevé 87.000 desplazamientos en Extremadura durante la Operación Especial 1º de Mayo

Archivo - Varios vehículos en una autovía - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 87.000 movimientos de largo recorrido por las carreteras extremeñas durante la Operación Especial 1º de Mayo, lo que supone un incremento del 4,01 por ciento respecto a los datos registrados en 2025.

Esta operación especial de tráfico se mantendrá activa desde este jueves, 30 de abril, a partir de las 15,00 horas, hasta las 24,00 horas del domingo, día 3 de mayo.

Por provincias, Badajoz concentrará el 60 por ciento del tráfico, es decir, aproximadamente 52.200 desplazamientos, mientras que Cáceres registrará el 40 por ciento restante, lo que supone alrededor de 34.800 viajes.

Tráfico recomienda especial precaución en la provincia de Cáceres, donde se identifican puntos de posibles retenciones en la A-5 (Navalmoral de la Mata), sentido Madrid, por el retorno, y en la N-110 (Cabezuela del Valle), mientras que en Badajoz no se han señalado puntos conflictivos específicos de circulación.

Asimismo, se recuerda a los conductores la existencia de obras activas que podrían afectar a la fluidez del tráfico en ambas provincias, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

De esta forma, en Badajoz destacan trabajos en la N-432 (Montijo-Zafra), la N-5 (Talavera la Real-Badajoz), con desvíos en puentes, y estrechamientos en la N-435a (Almendral).

Por su parte, en la provincia de Cáceres, caben destacar afecciones en la EX-A1 (Malpartida de Plasencia), la A-66 (Cáceres capital), con circulación por calzada única de doble sentido, y en la N-110 (Cabezuela del Valle).

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en travesías y vías de alta intensidad como la A-5, A-66, N-430 y EX-A1 y, para ello, se utilizarán todos los medios técnicos disponibles, incluidos radares, cámaras de control de cinturón y uso del móvil, así como medios aéreos.

Finalmente, las Jefaturas Provinciales de Tráfico han insistido en la importancia de revisar el vehículo antes de partir, evitar conductas de riesgo y utilizar la baliza V16 en caso de incidente para alertar rápidamente al resto de usuarios.