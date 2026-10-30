La DGT prevé 97.000 desplazamientos por las carreteras de Extremadura durante el puente de Todos los Santos

MÉRIDA, 30 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 97.000 desplazamientos en Extremadura con motivo de la festividad de Todos los Santos, de los que 58.200 corresponden a la provincia de Badajoz, el 60% del total, y 38.800 a la provincia de Cáceres, el 40% restante.

Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación durante estos días, la DGT va a poner en marcha este viernes, 30 de octubre, a las 15,00 horas, el dispositivo especial de tráfico, que permanecerá activo hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre.

La operación especial tiene como objetivo garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación ante la previsión de que se produzcan desplazamientos por parte de muchos ciudadanos. A estos desplazamientos se sumarán los trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a cementerios con motivo de Todos los Santos.

Además, la DGT permanecerá atenta a una posible intensificación del tráfico en los principales ejes viarios con origen o destino en Andalucía, como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia esta comunidad tras el accidente ocurrido en Urda y del previsible traslado de viajeros al transporte por carretera, tanto en autocares como en vehículos particulares.

Para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia, con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos. El dispositivo contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico y de los servicios de conservación y emergencia, así como con radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras de vigilancia para controlar el cumplimiento de las normas de circulación.

Asimismo, para favorecer la fluidez del tráfico en las zonas más conflictivas, se podrán habilitar carriles reversibles y adicionales en los momentos de mayor afluencia, además de establecer itinerarios alternativos.

También está prevista la paralización de obras en las carreteras, la limitación de pruebas deportivas y otros eventos que impliquen la ocupación de la calzada, así como restricciones a la circulación de determinados vehículos de mercancías.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN EN EXTREMADURA

Durante la operación especial de Todos los Santos, las principales vías que concentrarán una mayor intensidad de tráfico serán la A-5, la A-66 y la N-430 en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres serán la A-5, la A-66 y la EX-A1.

En la provincia de Cáceres, entre los principales puntos conflictivos se encuentra la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, donde pueden producirse retenciones en sentido Madrid debido a la afluencia e intensidad de vehículos. También pueden registrarse retenciones en la N-110, a la altura de Cabezuela del Valle.

En cuanto a las obras en ejecución, en la provincia de Cáceres destaca la A-66, en el término municipal de Baños de Montemayor, entre los puntos kilométricos 428 y 432. En la provincia de Badajoz, hay obras que pueden afectar a la circulación en las carreteras EX-104, EX-105, EX-209 y EX-300, donde se ha establecido circulación alterna.

La DGT ha recomendado consultar el estado de las carreteras y las posibles incidencias antes de iniciar el viaje, especialmente a través de su plataforma de información del tráfico.

CONSEJOS PARA VIAJAR CON SEGURIDAD

Para afrontar los desplazamientos en las mejores condiciones de seguridad vial, la DGT ha aconsejado planificar el viaje con antelación y evitar, siempre que sea posible, las horas de mayor intensidad de tráfico.

Antes de salir, es aconsejable consultar el estado de las carreteras y las posibles incidencias a través de los canales de información de la DGT, como su página web, sus redes sociales, los boletines informativos de radio y televisión o el teléfono 011. También se recomienda utilizar itinerarios alternativos cuando sea necesario.

La DGT ha recordado, además, que desde el pasado 1 de octubre está en vigor la obligación de facilitar el paso a los vehículos prioritarios mediante la formación de un carril de emergencia en autovías y autopistas cuando, debido a una retención, los vehículos circulen a paso de peatón o permanezcan detenidos. Para ello, los conductores deberán apartarse de forma que quede libre un espacio para el paso de los servicios de emergencia.

Durante el trayecto, es fundamental adaptar la conducción a las condiciones del tráfico y de la vía, evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad.

En otoño, además, pueden producirse fenómenos meteorológicos adversos de forma repentina y las horas de luz son más reducidas. Por ello, la DGT ha aconsejado consultar las previsiones meteorológicas, revisar el estado del vehículo antes del viaje y extremar la precaución, especialmente en caso de lluvia o niebla, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.

Por último, se recuerda que, en caso de incidencia en carretera, es obligatorio utilizar la baliza V-16, que permite alertar de la situación al resto de usuarios a través de paneles de mensaje variable y navegadores.