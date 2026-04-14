La DGT vigila la velocidad de 10.000 vehículos con más de 150 controles en las carreteras extremeñas esta semana

Control de la Guardia Civil en la A-5 a la altura de Torrefresneda dentro de una campaña especial de la DGT.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

TORREFRESNEDA (BADAJOZ), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de concienciación sobre los riesgos que conlleva circular con exceso de velocidad que contempla la realización de 152 controles en los puntos de mayor siniestralidad de las carreteras extremeñas por los que pasarán unos 10.000 vehículos durante esta semana.

Uno de esos controles se ha realizado este martes, 14 de abril, en el kilómetro 317 de la A5, en sentido Portugal, donde han ofrecido más detalles sobre la campaña el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acompañado por el director provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, y el teniente coronel de la Guardia Civil del sector de Tráfico, Luis Cordero.

La campaña se desarrolla del 13 al 19 de abril, para la cual la Guardia Civil despliega tres vehículos camuflados, cinco veloláser, y otros cinco vehículos bicolores, además de la participación de 30 agentes en los 152 controles que se van a desarrollar en la región durante estos días. Cabe resaltar que un total de 615 conductores fueros sancionados durante esta misma campaña en 2025.

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