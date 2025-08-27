Diez aspirantes se disputarán el concurso de cante del V Festival Flamenco de Guareña donde actuará Daniel Castro

BADAJOZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Guareña celebra los próximos días 29 y 30 de agosto su V Festival Flamenco con un Concurso de Cante Flamenco en la jornada del viernes, que alcanza su quinta edición con 10 participantes seleccionados entre las 25 solicitudes presentadas y que optan al primer premio, dotado de de 850 euros, el segundo de 400 euros, o al tercero de 200 euros.

Tras el fallo y deliberación del jurado se procederá a la entrega de los premios, mientras que al día siguiente será el turno de la actuación del artista Daniel Castro, padrino de esta edición y ganador de la anterior.

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; la concejala de Igualdad, Familia y Mayores de Guareña, Nazareth Sánchez, y la técnico de turismo María Victoria Lozano, han presentado esta nueva edición del Festival Flamenco de Guareña, que tendrá lugar en la Plaza de San Gregorio, tanto el día 29 como el 30 a partir de las 22,00 horas.

Nazareth Sánchez ha señalado que el festival se consolida cada año como una cita "imprescindible" para los amantes del flamenco en Extremadura, y que nace del compromiso del pueblo con una de las manifestaciones culturales "más profundas y genuinas de nuestra tierra", a la par que se ha convertido en un espacio de encuentro, disfrute y reivindicación de este arte.

A su vez, María Victoria Lozano ha destacado que existe mucha afición en Guareña y en la comarca por el flamenco y que la hostelería o los negocios de la localidad o de los alrededores se benefician de este tipo de eventos, al tiempo que ha detallado que, según las bases del concurso, los inscritos, un total de 25 procedentes de toda Extremadura o de distintos puntos de Andalucía, han enviado un enlace con un vídeo en redes sociales de una actuación, para poder ser valorados por un equipo técnico.

De este modo se ha seleccionado a los 10 participantes de este año que actuarán en la noche del viernes 29, cuando deberán interpretar de forma obligatoria fandangos junto a un cante libre.

TIERRA DE GRANDES ARTISTAS

Por su parte, Ricardo Cabezas ha señalado que "esta tierra ha visto nacer, crecer y triunfar grandes artistas que llevan el nombre de la provincia y de Extremadura en general por todo el mundo", ante lo que se ha referido a la reciente presencia en un festival flamenco en Mont-de-Marsan, Francia, durante cuatro días y con siete artistas pacenses, o a las actuaciones que han tenido lugar en Lisboa o Estremoz.

También ha recordado que organizan el Festival Porrina de Badajoz, "gran exponente" de este género, o que, desde el pasado año, este será el segundo curso en el que se cuenta con enseñanzas de flamenco en el Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', además del Aula de Flamenco con la Universidad de Extremadura o el Circuito 'Pasión por el flamenco'.

De esta manera, ha continuado, el Festival Flamenco de Guareña "no es casualidad" ni que alcance su quinta edición, ya consolidado, dados el trabajo y apuesta por la promoción y difusión de este arte desde la institución provincial, con lo que reivindica "nuestras raíces", se felicita por el presente del flamenco en la provincia y asegura su futuro. Al mismo tiempo, ha señalado la "talla" de esta cita al recordar los nombres de otros padrinos, como Celia Romero, El Perrete, Míriam Cantero o Carolina La Chispa.