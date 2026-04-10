Autoridades en el mirador turístico de Hornachos - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

HORNACHOS (BADAJOZ), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diez carreteras de la red provincial de Diputación de Badajoz cuentan ya con miradores paisajísticos, una iniciativa orientada a "reforzar el turismo sostenible y la dinamización socioeconómica del medio rural", y que se prevé ampliar a otras ocho carreteras.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado este viernes el mirador turístico de la localidad de Hornachos, una de las infraestructuras incluidas en la nueva red provincial de miradores paisajísticos.

Durante la visita, Del Puerto ha destacado que esta red "viene a impulsar el turismo sostenible con el medio ambiente y a dinamizar la forma de vida de los pueblos de la provincia para asegurar su continuidad en el tiempo".

La presidenta provincial ha subrayado además el "carácter innovador" del proyecto, que "da un atractivo más y un impulso" a los pueblos de la provincia, "poniendo en valor el patrimonio natural, cultural e histórico de la provincia", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Hornachos y diputado provincial, Francisco Buenavista, ha valorado que este mirador se sitúa "en un punto estratégico, en el límite de la campiña y la dehesa, donde se pueden admirar las dos serranías que componen, sierra de Pinos y sierra Grande, y desde donde se pueden avistar también especies rapaces, al tiempo que estamos al lado de una zona de campeo del lince ibérico".

DOS FASES

Cabe destacar que esta red de miradores se está desarrollando en dos fases, la primera de ellas ya finalizada, que ha supuesto una inversión de la Diputación de Badajoz de 662.000 euros para la construcción de diez miradores distribuidos por toda la provincia, ubicados en carreteras estratégicas que conectan distintos municipios y comarcas.

En concreto, esta primera fase de la red ha permitido la construcción de diez miradores ubicados en las carreteras que conectan Fuente de Cantos con Hoya de Santa María por Montemolín; El Marco y La Tojera; Salvaleón con Nogales; Valencia del Mombuey con Villanueva del Fresno; Zafra con Bodonal de la Sierra; Villalba de los Barros con Salvatierra de los Barros; Sancti Spíritus con Garlitos; Helechosa de los Montes con la N-502; Azuaga con Córdoba por Malcocinado, y el de Hornachos a Llera, que han visitado este viernes.

A esta actuación se suma una segunda fase, actualmente en ejecución, con una inversión cercana a los 800.000 euros para la creación de ocho nuevos miradores, organizados en tres lotes y pendientes, en parte, de autorizaciones administrativas.

Estos miradores se ubicarán en Helechosa de los Montes, Esparragosa de Lares, Magacela o Valverde de Leganés, entre otros, ante lo que Raquel Del Puerto, ha explicado que la ubicación de estas infraestructuras responde a una planificación territorial que busca "dar un paso más para la vertebración" de la provincia, situándolas en enclaves clave para potenciar el atractivo turístico de cada zona.

MIRADORES TEMATIZADOS Y ACCESIBLES

Según destaca la Diputación de Badajoz en nota de prensa, cada uno de los miradores cuenta con una identidad propia, incorporando elementos informativos sobre el entorno, la historia, la cultura, la gastronomía o los paisajes del lugar.

Además, cuentan con mobiliario, como bancos, merenderos o papeleras, todo ello con el objetivo de que funcionen como puntos de observación y, al mismo tiempo, como puerta de entrada al conocimiento de cada comarca.

En ese sentido, la presidenta provincial ha incidido en que "lo que se pretende es que cada uno sea peculiar, diferente, atractivo para visitar el resto de la zona".

Además, todos los espacios han sido diseñados bajo criterios de accesibilidad universal, integrando elementos que facilitan su uso por parte de personas con movilidad reducida.

"Estos miradores no son solo turísticos, también son accesibles, garantizando así el derecho de todas las personas a disfrutar del turismo y de la naturaleza", ha afirmado Del Puerto.

Respecto al mirador de Hornachos, en el que se han invertido 89.630 euros, cabe destacar que dispone de zona de aparcamiento, cartelería informativa, señalización específica, mobiliario de descanso y áreas de integración paisajística con nueva arboleda.

Durante su intervención, Del Puerto ha puesto en valor que el enclave "cuenta con unas hermosas y espectaculares vistas y una tremenda paz que invita a relajarse. Si ya esta zona era atractiva, hoy Hornachos lo es más".

La puesta en marcha de la red de miradores ha sido posible gracias al trabajo coordinado de distintas áreas de la Diputación de Badajoz, especialmente Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y Turismo, con la que se pretende amplíar la oferta turística de los municipios, fomentar la llegada de visitantes y contribuir a la conservación y valorización del patrimonio natural.

"Ponemos a disposición de la ciudadanía nuevos espacios de ocio y esparcimiento, enriqueciendo la oferta turística de nuestros pueblos y aportando un atractivo más para recibir visitantes", ha concluido la presidenta provincial.