La Diputación de Badajoz acerca la nieve a escolares de la provincia con el Programa de Deportes de Invierno

Escolares de la provincia de Badajoz en el Programa de Deportes de Invierno de la Diputación de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado hoy la estación de esquí de Sierra de Béjar-La Covatilla para compartir una jornada en la nieve con los escolares de la provincia que participan en el Programa de Deportes de Invierno.

En su visita, Del Puerto ha comprobado el desarrollo de las actividades y ha compartido con los estudiantes la experiencia que ofrece este programa, que la diputación impulsa desde 2017, según informa el organismo en un comunicado.

La iniciativa celebra en este 2026 su séptima edición, después de que no pudiera realizarse entre 2020 y 2022 por la pandemia de Covid-19.

El objetivo, según la Diputación de Badajoz, es acercar a los escolares de entornos rurales a modalidades deportivas "poco habituales" en su entorno, al tiempo que fomenta hábitos de vida saludable y contribuye al desarrollo personal a través del deporte.

En la edición de 2026 participan 119 alumnos de 5º de Primaria y 25 docentes procedentes de 14 Centros Rurales Agrupados (CRA) de la provincia.

El programa, El programa, que dura dos días, incluye transporte, alojamiento, manutención y clases de esquí impartidas por monitores especializados. Habitualmente se desarrolla en la estación de La Covatilla, aunque en algunas ediciones se han utilizado otras instalaciones como Sierra Nevada o Madrid SnowZone (Xanadú), cuando las condiciones lo han requerido.