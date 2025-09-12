La Diputación de Badajoz comparte su experiencia en gestión viaria en la Semana de la Carretera celebrada en Madrid. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha estado presente en la 33ª Semana de la Carretera, celebrada esta semana en Madrid, organizada por la Asociación Española de la Carretera bajo el lema 'Kilómetros de emociones' y en la que ha compartido su experiencia en gestión viaria.

Así y en representación de la institución provincial pacense han asistido el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, y el director del área, José Carlos Cobos, quienes han asistido a diversas sesiones técnicas y han participado en mesas de debate sobre el futuro de la red viaria.

El congreso, que ha reunido a expertos y responsables de infraestructuras, ha abordado temas de "máxima" actualidad como la innovación tecnológica, la sostenibilidad de la red, la seguridad vial o la gestión del transporte urbano, con la financiación como eje transversal de todas las ponencias.

De este modo, en las distintas sesiones técnicas se ha analizado la evolución de las carreteras del Estado y los desafíos actuales de la red viaria, centrados en la digitalización, sostenibilidad y resiliencia.

Además, se han puesto en valor las redes autonómicas y locales como herramientas estratégicas para mejorar la calidad de vida y se ha resaltado la movilidad segura desde un enfoque integral, con el uso de datos, tecnología y refuerzo de infraestructuras locales.

El director del Área de Infraestructuras, José Carlos Cobos, ha intervenido en la mesa de debate 'Gestión de una red segura, sostenible, inteligente y adaptativa', en la que ha compartido la experiencia de la Diputación de Badajoz en la gestión y conservación de sus carreteras.

Durante su intervención, Cobos ha puesto de relieve la inversión de la Diputación de Badajoz en infraestructuras viarias "como un instrumento de cohesión territorial y lucha contra la reversión demográfica".

En esta misma sesión, se han analizado las características de las redes locales de carreteras y se ha hecho hincapié en la importancia de mejorar la financiación, acceder a más líneas y hacer que las redes locales "cuenten".

La Diputación de Badajoz ha señalado en nota de prensa que, a través de la participación en estos encuentros, reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocándose especialmente en el ODS 9, que promueve la industria, la innovación y las infraestructuras, y el 11 'Ciudades y Comunidades Sostenibles'. Esta actuación también se alinea con el Objetivo Estratégico 2, que busca impulsar la regeneración de los pueblos.