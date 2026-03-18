La Diputación de Badajoz convoca nuevas ayudas para la adaptación de taxis a personas con dificultades de movilidad

Taxi - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha convocado nuevas ayudas a la adaptación de taxis para el transporte de personas con movilidad reducida, los llamados 'Eurotaxis', cuyas bases han sido publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

La cuantía total estimada de estas subvenciones es de 50.000 euros, que podría ser reajustada en función del tipo de destinatario que resulte beneficiario.

Las ayudas están destinadas a los titulares de autorizaciones de transporte de la serie VT-N para la adaptación de vehículos taxi para personas con movilidad reducida, tanto adaptaciones nuevas como mejoras para ampliar funcionalidades de las ya existentes. Estas autorizaciones deben estar domiciliadas en la provincia de Badajoz.

Las subvenciones se concederán por concurrencia competitiva mediante una convocatoria abierta en dos fases, según ha destacado en nota de prensa la institución provincial, que ha detallado que la primera fase tiene un presupuesto máximo de 40.000 euros y las solicitudes se pueden presentar a partir del jueves 19 de marzo hasta el 31 de mayo. La resolución de esta fase está prevista para el 31 de julio.

En el caso de la segunda fase se destinan 10.000 euros; el plazo de solicitudes comienza el 1 de junio y termina el 31 de octubre; y la resolución se realizará el 30 de noviembre.

La cuantía de la subvención será el resultado de aplicar al total de gastos subvencionables el porcentaje del 80 por ciento hasta un importe máximo de 12.000 euros, y será calculada sobre el presupuesto propuesto por la persona solicitante.

Para el establecimiento de estas subvenciones, la diputación se basa en que el transporte público de personas en vehículos de turismo, especialmente el servicio de taxi, "tiene una importancia decisiva como instrumento configurador de la convivencia ciudadana y de la habitabilidad en el entorno rural". Por tanto, las administraciones deben velar por la universalidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio, ha concluido.