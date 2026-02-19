La Diputación de Badajoz dedica de 54,8 millones al Plan Estratégico de Subvenciones 2026

La Diputación de Badajoz dedica de 54,8 millones al Plan Estratégico de Subvenciones - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La Diputación de Badajoz dedica una cuantía de 54,8 millones al Plan Estratégico de Subvenciones para este año, cuya finalidad es fomentar actividades de utilidad pública, interés social o promover fines públicos.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado en su edición de este miércoles, día 18, el Plan Estratégico de Subvenciones de la diputación pacense, con una dotación de 54.836.709 euros.

Los beneficiarios son personas o entidades públicas o privadas, con la finalidad de fomentar actividades de utilidad pública o interés social o para conseguir fines públicos atribuidos por la normativa de régimen local y del resto del ordenamiento jurídico a las diputaciones provinciales. De este modo, incluye subvenciones, planes, premios y bolsas.

Este plan se basa en objetivos estratégicos como fortalecer los servicios y recursos asociados a las competencias provinciales y de los municipios y sus infraestructuras, proteger, recuperar y apoyar los entornos rurales y naturales y luchar contra la emergencia climática, según detalla la diputación en nota de prensa.

También son objetivos estratégicos fortalecer el tejido económico y de los sectores productivos, apoyar la creación y el fomento del empleo en el ámbito provincial, prevenir y tratar las situaciones de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos, impulsar el turismo local y provincial, apoyar y difundir la cultura y el deporte en el ámbito provincial y promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género, así como el respeto a la diversidad sexual.

Las infraestructuras, la participación ciudadana, la lucha contra la despoblación, el impulso del turismo, la mejora de los entornos naturales, la actividad deportiva y cultural o la protección de la igualdad y el respeto a la diversidad se encuentran entre las actuaciones que responden a estos objetivos estratégicos a los que se dedican estas subvenciones.

