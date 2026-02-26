La Diputación de Badajoz dedica 68,6 millones a 13 medidas para municipios incluido un incremento del Plan Avanzamos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, informa sobre el nuevo paquete de medidas para municipios de la provincia. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz dedicará un total de 68,6 millones de euros del remanente de Tesorería a un paquete de 13 medidas dirigido a reforzar e impulsar la colaboración y la asistencia a los municipios, y que incluyen una mayor dotación para el Plan Avanzamos, que pasa a contar con 50 millones convirtiéndose en el de mayor dotación presupuestaria de la historia.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, ha presentado en rueda de prensa este paquete de medidas, algunas de ellas "históricas" por su cuantía presupuestaria y todas alineadas con los ejes estratégicos marcados por el equipo de gobierno que preside para esta legislatura, con el objetivo de reforzar la igualdad territorial, la cooperación municipal, el desarrollo sostenible, la modernización administrativa y el fortalecimiento municipal.

Como ha recordado, a principios de año se lleva a cabo la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior y los resultados de la misma de la diputación de 2025 son "bastante buenos" y arrojan un remanente de Tesorería de libre disposición de 112.703.528,19 euros, fruto del ahorro que la institución ha podido generar durante el pasado año y que supone una "buena" situación económica y financiera que les permite utilizarlo para nuevas inversiones, programas y planes.

En este contexto, ha precisado, se van a utilizar 68.672.015 euros del remanente para financiar este paquete de medidas, para lo cual tienen que hacer una modificación del presupuesto de la diputación de este año, cuyo expediente se va a llevar al pleno de este viernes para su aprobación. Posteriormente se someterá a exposición pública y si no se presentan alegaciones ya se podrá disponer de ese fondo para empezar a ejecutar las medidas.

En este sentido, ha matizado que la modificación presupuestaria no supone la merma ni la eliminación de ninguna de las partidas contempladas, sino que lo que se va a hacer es generar nuevas o incrementar algunas de las existentes.

