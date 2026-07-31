La Diputación de Badajoz destina 1,12 millones de euros para impulsar obras y servicios en 15 entidades locales menores

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, presenta el Plan de Inversiones para Entidades Locales menores - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz destinará un total de 1,12 millones de euros al Plan de Inversiones para las Entidades Locales Menores, que los distribuirá de forma homogénea e igualitaria entre los 15 núcleos de este tipo con los que cuenta la provincia.

De esta forma, cada entidad tiene garantizada una asignación directa de 75.000 euros que podrá destinar a la mejora de infraestructuras públicas, equipamientos comunitarios y servicios esenciales de proximidad.

Asimismo, no contempla una corresponsabilidad financiera obligatoria y serán las propias entidades quienes decidan en qué invertir. Entre las actuaciones subvencionables se contemplan proyectos para la renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, modernización del alumbrado público, mejora de edificios municipales, adecuación de espacios públicos e instalación de equipamientos comunitarios.

La nueva convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha sido presentada por el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, quien ha subrayado que es un plan "pionero" y la primera vez en la historia de la institución provincial que se saca uno "solo y exclusivamente" destinado a las entidades locales menores.

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