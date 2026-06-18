Diputación de Badajoz destina 20,6 millones al Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios Municipales

Presentación del Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios de la provincia de Badajoz - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha presentado este jueves el Plan Provincial de Autoconsumos Colectivos en Edificios Municipales, una nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar la ejecución de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales de la provincia.

El diputado de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Jareño, y el jefe del Servicio de Eficiencia y Gestión Energética Local, Martín Cobos, han presentado esta convocatoria, que cuenta con una dotación económica global de 20.629.126,11 euros, distribuidos entre las anualidades 2026 y 2027, lo que la convierte en "una de las mayores inversiones provinciales de la legislatura destinadas al impulso de las energías renovables y la eficiencia energética en el ámbito local".

Durante su intervención, Raúl Jareño ha destacado la "importancia estratégica" de esta iniciativa para los municipios de la provincia, cuyo objetivo es ofrecer a los ayuntamientos "herramientas que les permitan reducir costes energéticos, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y aprovechar el enorme potencial solar de la provincia para generar beneficios económicos y ambientales que reviertan directamente en nuestros pueblos y en sus vecinos".

Por su parte, Martín Cobos ha detallado los aspectos técnicos de la convocatoria y ha explicado el funcionamiento del procedimiento de concesión, así como los requisitos que deberán cumplir las instalaciones y las entidades beneficiarias.

Así, según ha destacado, la nueva línea de ayudas da continuidad al trabajo desarrollado por la institución provincial en los últimos años para favorecer la descarbonización de los servicios municipales, y tras una primera fase centrada en la financiación de proyectos técnicos durante 2025, la institución "da ahora un paso más financiando directamente la ejecución de las instalaciones, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

REPARTIDA EN DOS ANUALIDADES

Del presupuesto total de la convocatoria, el 52 por ciento se financiará con cargo a la anualidad de 2026 y el 48 por ciento restante, a la de 2027. Además, las entidades beneficiarias podrán recibir un anticipo correspondiente a la parte financiada en 2026, facilitando así el inicio y desarrollo de las actuaciones subvencionadas.

Las subvenciones permitirán implantar sistemas fotovoltaicos de autoconsumo colectivo en edificios municipales, incluyendo, cuando proceda, sistemas de almacenamiento energético asociados, así como determinados gastos técnicos vinculados a la ejecución de las obras.

Los beneficiarios podrán destinar la energía generada al abastecimiento de servicios públicos municipales, y además, la convocatoria busca "facilitar el desarrollo de comunidades energéticas locales, favoreciendo que los beneficios de la generación renovable puedan extenderse a la ciudadanía" y contribuyendo así a fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Cabe destacar que podrán concurrir a estas ayudas los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Badajoz que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, y el procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia sin prelación, ya que la dotación presupuestaria prevista permitirá atender todas las solicitudes que cumplan las condiciones exigidas.

Cada entidad solicitante podrá ser subvencionada para una única actuación, y también serán subvencionables los gastos correspondientes a actuaciones iniciadas a partir del 1 de enero de 2026.

Las instalaciones deberán adaptarse al tamaño y necesidades de cada municipio, y las potencias subvencionables oscilarán entre 10 y 100 kW, estableciéndose distintos límites en función de la población.

De esta forma, los municipios de mayor tamaño podrán ejecutar instalaciones de hasta 100 kW, mientras que los de menor población contarán con potencias máximas adaptadas a sus necesidades energéticas, "garantizando así un reparto equilibrado de los recursos y una adecuada dimensión de las actuaciones".

Las solicitudes se tramitarán exclusivamente de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, para lo cual será necesario presentar la solicitud de subvención, la correspondiente declaración responsable y la documentación técnica exigida en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, cuya aparición está prevista para el próximo 22 de junio.

La resolución de las solicitudes se llevará a cabo en un plazo máximo de tres meses desde el cierre del periodo de presentación, y las actuaciones subvencionadas deberán estar ejecutadas y abonadas antes del 31 de mayo de 2027.