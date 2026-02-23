Diputación de Badajoz destina 300.000 euros para actuaciones del programa de teatro profesional D'Rule en la provincia

Programa de teatro profesional D'Rule - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz vuelve a poner a disposición de los ayuntamientos y las entidades locales menores el programa de teatro profesional D'Rule, uno de sus programas propios más solicitados de la provincia.

En ese sentido, la institución provincial dedica una partida de hasta 300.000 euros que repartirá 265.000 a municipios y 35.000 a entidades locales.

Las cantidades se dan a conocer a través del Boletín Oficial de la Provincia, mediante las bases específicas que regulan las subvenciones que podrán recibir los consistorios y que harán posible que se celebre una serie de actuaciones.

Ésta es la respuesta que la diputación da a las necesidades de promocionar y dar cobertura a las compañías de teatro profesional de la región y a los ayuntamientos, en consonancia con su objetivo de dinamizar la vida cultural de los pueblos y especialmente del entorno rural.

La cantidad máxima que recibirán por cada actividad ascenderá a 2.500 euros, que se destinan a sufragar los gastos de caché de los artistas. Así, los municipios y entidades locales menores beneficiarios deberán realizar dicha actividad desde el día 1 de septiembre hasta el día 20 de diciembre de 2026, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Se realizará una selección de un máximo de 120 solicitudes, que serán aquellas que alcanzando la puntuación mínima exigida de 50 puntos, hayan obtenido mayor valoración conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, otorgándose las subvenciones por riguroso orden de puntuación.

D'Rule supone un circuito provincial que ha cosechado "éxitos" desde su inicio en 2016. No en vano, se ha convertido en una de las propuestas culturales más destacadas de Extremadura y ha logrado posicionarse entre las mejores, a nivel nacional, que se desarrollan en el medio rural, como lo confirma el Observatorio de la Cultura.

Su principal objetivo es acercar el teatro profesional a las diferentes localidades de la provincia y brindar a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de actuaciones teatrales en vivo, interpretadas por actores y actrices profesionales.

Por tanto, no sólo enriquece la oferta cultural de Badajoz, sino que también beneficia a las compañías locales al brindarles la oportunidad de mostrar su trabajo y promocionar sus espectáculos ante una audiencia más amplia. Además, esta iniciativa fomenta el desarrollo cultural y artístico en toda la región, impulsando la creación de nuevas obras y el surgimiento de nuevas voces creativas.