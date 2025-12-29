La Diputación de Badajoz destina 520.000 euros a actividades deportivas, educativas y culturales y fiestas populares

Asistencias a Camina Badajoz en la Ruta del Arroyo de la Vaca - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz destinará en 2026 un total de 520.000 euros para la realización de actividades deportivas, educativas y culturales y para fiestas populares en la provincia.

Para ello, recientemente han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia dos convocatorias de subvenciones en las que se regulan las condiciones y criterios para optar a ambas ayudas.

Por un lado, se subvencionará con 350.000 euros a las asociaciones sin fines de lucro para la celebración de actividades educativas y culturales y fiestas populares. De esta manera, se pretende garantizar a todos los ciudadanos de la provincia el acceso a la cultura de calidad y las distintas manifestaciones de ocio, formación, identidad o las relacionadas con las tradiciones.

De manera concreta, estas ayudas se dividen de la siguiente forma: 275.000 euros para las actividades de promoción cultural, 45.000 euros para las de carácter educativo y 30.000 para la celebración de fiestas populares.

Las subvenciones serán resueltas en régimen de concurrencia competitiva ordinaria. Las entidades que quieran optar a esta línea de ayudas deben carecer de fines lucrativos y tener incluido en sus estatutos el objetivo de realizar actividades culturales y/o educativas coincidentes con los objetivos, criterios y valores del Plan Estratégico de Subvenciones de la Institución Provincial.

Podrán presentar un único proyecto que deberá ser ejecutado en la provincia de Badajoz durante el ejercicio 2026, y con la duración y cronograma que se estipule en el mismo; teniendo en cuenta siempre que la cuantía máxima individual por proyecto que se puede solicitar/conceder es de 5.000 euros.

El plazo para presentar la solicitud será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, de manera que concluirá el próximo 16 de enero de 2026, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Por su parte, las subvenciones para actividades deportivas distribuirán otros 170.000 euros para la ejecución de proyectos deportivos complementarios a la actividad directa de la Diputación de Badajoz y que incidan en la promoción, divulgación, creación de nuevos públicos, formación y cercanía de las ofertas deportivas a los ciudadanos durante todo el año 2026.

Dicha convocatoria excluye a las asociaciones vecinales, a las de madres y padres de alumnos y a las que tengan fines de lucro. Las entidades beneficiarias podrán recibir un máximo de 5.000 euros y un mínimo de 750.

Las propuestas serán evaluadas por una comisión de valoración, la cual puntuará cada uno de los proyectos presentados (hasta un máximo de 50 puntos), la trayectoria de la asociación solicitante (hasta un máximo de 15 puntos), las prioridades de la Diputación de Badajoz (hasta un máximo de 20 puntos) y la repercusión del proyecto (hasta un máximo de 15 puntos).

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, es decir, hasta el próximo 16 de enero de 2026. Las subvenciones serán resueltas en régimen de concurrencia competitiva ordinaria.