La Diputación de Badajoz destina 7,2 millones para dotar a todos los municipios de la provincia con vehículos eléctricos

Vehículos eléctricos del Plan Movem de la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria del Plan MOVEM II de fomento de la movilidad sostenible en la provincia, que permitirá dotar de nuevos vehículos 100 % eléctricos a la totalidad de los municipios y entidades locales menores de la provincia de Badajoz, con una inversión de 7.207.700 euros destinada a la adquisición de los vehículos y sus correspondientes cargadores.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP), supone un nuevo paso en la ejecución de un programa con el que la institución provincial pretende continuar avanzando en la electrificación de las flotas municipales y extender la movilidad sostenible al conjunto del territorio provincial.

De los 180 vehículos concedidos, 121 serán furgonetas, 34 turismos y 25 turismos equipados para uso policial, de acuerdo con las necesidades planteadas por cada entidad local. Las ayudas máximas estimadas ascienden a 38.800 euros para las furgonetas, 40.600 euros para los turismos y 45.300 euros para los vehículos policiales, incluyendo en todos los casos el cargador mural tipo 2, informa la diputación en una nota de prensa.

La Diputación de Badajoz ha iniciado el procedimiento de contratación para el suministro de los 180 vehículos eléctricos y sus correspondientes cargadores, que actualmente se encuentra pendiente de resolución. Una vez finalizado el procedimiento, los vehículos serán entregados a los municipios y entidades locales menores beneficiarios.

Este modelo permite que municipios de cualquier tamaño puedan incorporar vehículos eléctricos a sus servicios públicos y avanzar en la renovación de sus flotas, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones asociadas a sus desplazamientos.

El MOVEM II da continuidad al Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (MOVEM) desarrollado por la Diputación de Badajoz en 2018, que permitió entregar 180 vehículos 100 % eléctricos a las entidades locales de la provincia y avanzar posteriormente en la creación de una red provincial pública de puntos de recarga.

El programa se integra en la estrategia provincial de movilidad sostenible de la Diputación y se alinea con la Agenda Urbana y Rural Provincial y la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Provincia 2024-2027, con el objetivo de seguir avanzando hacia una provincia más sostenible, cohesionada y con menores emisiones contaminantes.