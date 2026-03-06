La Diputación de Badajoz distingue con sus premios de igualdad a Isabel Gemio o Candela Chaves

La Diputación de Badajoz entrega de los premios 'Nuestra provincia por la igualdad' - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha entregado este viernes los premios 'Nuestra provincia por la igualdad', que han reconocido a la periodista Isabel Gemio como 'Pionera de la provincia' o a la investigadora e historiadora Candela Chaves con el galardón 'Charo Cordero'.

También han sido distinguidos el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro por su liderazgo en políticas públicas de igualdad; la Asociación Impara por más de una década promoviendo la igualdad en el ámbito social; la empresa Almattia Formación & Eventos Empresariales por impulsar el liderazgo femenino en la empresa; y la Asociación Mi Vuelo ASI, por su labor en prevención de la violencia sexual en jóvenes, en esta gala que ha contado con intervenciones musicales de Cira.

El Hospital Centro Vivo ha sido sede de la entrega de estos galardones que reconocen el trabajo desarrollado en favor de la contribución de la igualdad de oportunidades y el compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres, y en el que Isabel Gemio ha trasladado a las niñas y jóvenes que tengan "cuidado" porque se viven tiempos "difíciles" y hay quienes quieren borrar la memoria de mujeres que tuvieron una vida "difícil" y "pagaron incluso con su vida una forma de pensar solamente por el hecho de ser mujeres".

(((Más información en Europa Press)))