La Diputación de Badajoz elabora un catálogo único para visibilizar el talento de las empresas textiles de Extremadura

BADAJOZ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha elaborado un catálogo que recoge información detallada de más de 70 empresas del ecosistema moda-textil de Extremadura.

Una iniciativa que busca visibilizar el talento del sector, fomentar la sostenibilidad y fortalecer la cadena de valor textil en la región y que se enmarca dentro del proyecto Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible financiado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, del que la Institución Provincial es socio beneficiario.

Este catálogo es resultado una acción más amplia en la que la Diputación de Badajoz, por una parte, ha realizado un mapeo del sector textil y de la moda que ha permitido identificar y clasificar las entidades y empresas que operan en este sector en la provincia de Badajoz.

Además, se ha realizado un estudio diagnóstico del sector para analizar tanto la situación de partida de las empresas como su grado de madurez digital que ha servido de base para la elaboración de un plan de acción para la mejora de la competitividad, sostenibilidad y digitalización de estas empresas en la provincia de Badajoz.

En esta línea cabe destacar que las empresas recogidas en el catálogo están clasificadas y etiquetadas en función de su papel en la cadena de valor textil, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En concreto, producción de fibras y materias primas, recogiendo empresas productoras de materias primas o de venta al por mayor de materias primas; tejido o punto, con empresas fabricantes de tejidos o venta al por mayor de tejidos; acabados, mostrando las empresas que trabajan el tratamiento sobre los tejidos (tinte, estampación y aplicación de otros productos químicos para lograr un acabado específico); y confección y distribución, presentando empresas productoras de prendas, mayorista de prendas o wholesale, y venta minorista o retail.

El Catálogo de Empresas del sector Textil y de la Moda es una herramienta útil tanto para profesionales del sector como para consumidores y consumidoras interesados e interesadas en la moda sostenible.

Este registro está disponible para su descarga gratuita, y se convierte en una herramienta "imprescindible" para quienes deseen conocer el ecosistema textil extremeño, apoyar el comercio local y apostar por una moda "más ética y responsable".

Así, Resotex contribuye a la consecución de la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de Diputación de Badajoz 2024-2027, a través del Objetivo Estratégico O.E.7: 'Impulsar las economías locales y territoriales para un desarrollo sostenible y equitativo de toda la provincia, poniendo en valor nuestros recursos turísticos a la vez que se fomenta la diversificación económica'; y se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular contribuyendo al 'Trabajo decente y Crecimiento económico' (ODS 8), y a la 'Producción y consumo responsables' (ODS 12).