La Diputación de Badajoz entrega los Premios de la Provincia a Florián Recio, a ELA Extremadura o al IES Sierra La Mesta

La Diputación de Badajoz entrega los Premios de la Provincia - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha celebrado este miércoles, en el Paraninfo del palacio provincial en la capital pacense, el acto de entrega de los Premios de la Provincia 2026, una cita consolidada en el calendario institucional con motivo del Día de la Provincia en la que se ha reconocido a personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural del territorio y que precede al acto institucional de este domingo en Calamonte.

En concreto, se ha reconocido al escritor Florián Recio, al Motor Club Villafranca Motorsport, a La Hormiga Verde, a la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona, a la Asociación Consejo Comarcal La Siberia, a Termas Aqua Libera de Aljucén, a la Asociación ELA Extremadura y al IES Sierra La Mesta de Santa Amalia.

La presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha subrayado durante su intervención que además de entregar estos galardones este miércoles también reconocen "el talento que nace, que crece y que se queda" en Extremadura, demostrando que no hace falta renegar de los orígenes ni cruzar fronteras para "alcanzar el éxito, para alcanzar la excelencia o un sueño".

Y es que, como ha señalado, este Día de la Provincia y estos galardones "permiten pararnos, mirar a nuestro alrededor y, lo más importante, conocernos".

En este sentido, ha dicho, se tiene la posibilidad de saber cómo el que está a nuestro lado está contribuyendo, trabajando y caminando para que la provincia progrese, para mejorar la vida de los vecinos, para generar riqueza y empleo, para saber cómo se consiguen los derechos y la igualdad, cómo se cuida y conserva nuestro medio ambiente, cómo se integra a los que lo necesitan y a los que vienen, y cómo la provincia más extensa del país puede albergar cualquier evento importante del mundo "sin complejo alguno".

"Hoy estamos conociéndonos, reconociéndonos y celebrándonos, porque entre todas y todos estamos consiguiendo que nuestra provincia progrese y, sobre todo, que tenga futuro", ha remarcado, para invitar a celebrarlo "con satisfacción, con la cabeza alta, con amor propio y con esperanzas", porque se tiene que estar "muy orgullosos" de pertenecer a esta provincia que, aunque es humilde y sencilla, también "es fuerte, es ambiciosa, es talentosa, pero, sobre todo, es valiente".

Asimismo, Del Puerto ha puesto el acento en que estos premios ponen en valor a aquellos que destacan por su trayectoria, su compromiso, dedicación e iniciativas que suponen un beneficio para la provincia, pero también para la ciudadanía.

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