La Diputación de Badajoz expone en ARCOmadrid la obra de cuatro artistas de la provincia - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ/MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha inaugurado este miércoles su stand en la feria de arte ARCOmadrid, en la que presenta una propuesta denominada 'Cuando las líneas se desdibujan' que muestra trabajos de cuatro artistas de la provincia como son Carmen de Matos, José Luis Hinchado, Juan Sebastián González y Roberto Maqueda.

La institución provincial pacense se consolida como la única institución pública de Extremadura que destina recursos a contar con un espacio propio para la provincia y sus artistas en la principal feria de arte contemporáneo de España y una de las más relevantes del ámbito internacional.

Bajo el título 'Cuando las líneas se desdibujan', ha detallado la institución provincial pacense en nota de prensa, la propuesta que la Sala de Exposiciones Vaquero Poblador presenta en esta edición invita a reflexionar sobre los límites cambiantes y caprichosos, sobre la diferencia y la similitud, y sobre cómo toda nitidez puede ceder para generar un territorio fértil para la creación.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, ha sido la primera en descubrir las propuestas de estos cuatro artistas protagonistas de esta edición y ha compartido en la mañana de este miércoles tiempo con ellos para conocer cómo han enfocado la idea planteada, con "la libertad" que les ofrece el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Del Puerto ha subrayado el sentido estratégico de esta apuesta pública por la cultura artística, así como que ARCO "es un altavoz al mundo" y, desde la Diputación de Badajoz, quieren que "la voz de nuestros creadores se escuche alto y claro".

Del mismo modo, ha incidido en que el arte "es identidad, es desarrollo y es proyección internacional", reafirmando el compromiso de la institución con una cultura sostenida con recursos públicos "que nacen en todos y cada uno de nuestros pueblos".

En un contexto en el que la presencia en ferias internacionales suele depender de galerías privadas, la Diputación de Badajoz sostiene una apuesta institucional directa por el talento de su territorio, por lo que "no se trata únicamente de visibilidad artística, sino de una declaración de principios: el entorno rural debe tener voz propia en el circuito global del arte contemporáneo".

La Sala Vaquero Poblador se traslada así, "simbólicamente", desde Badajoz a Madrid, ha señalado, "para demostrar que la creación que nace lejos de lo urbano no entiende de fronteras que limiten, sino que transforma esos márgenes en espacios de encuentro y proyección internacional".

