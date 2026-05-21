La Diputación de Badajoz lanza una nueva convocatoria del Fondo de Anticipos Reintegrables por 7 millones de euros

La presidenta de la Diputación de Badajoz y la diputada del OAR informan sobre una nueva convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la provincia (FEAR) - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este jueves una nueva convocatoria del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la provincia (FEAR), que ha definido como una herramienta financiera impulsada a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) destinada a facilitar liquidez a los ayuntamientos que lo necesiten para así fortalecer su estabilidad económica.

La convocatoria, cuyas bases se publican este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, alcanza este año una dotación de 7 millones de euros, lo que supone un millón más que en la edición anterior con el objetivo de poder llegar a más municipios y ampliar el número de beneficiarios. A partir de este viernes, se abre el plazo para que los ayuntamientos interesados puedan realizar sus solicitudes, para lo que tienen 15 días hábiles.

Raquel del Puerto ha destacado durante su intervención que se trata de la decimocuarta edición de este fondo provincial, consolidado como uno de los principales instrumentos de apoyo financiero a las entidades locales, y que consiste en poner a disposición de los ayuntamientos una línea económica a interés cero y sin comisiones. "Sería, podríamos decir, el banco que todo el mundo quiere", ha apuntado.

En este sentido, la diputación ofrece la opción de otorgar un crédito sin cobrar intereses en la devolución, ha explicado, junto con que esta herramienta permite a los ayuntamientos tener "ese alivio económico que necesitan", "un respiro en su estabilidad financiera" y "un equilibrio económico sostenible". Al mismo tiempo, les permite que puedan destinar más recursos a mejorar los servicios públicos municipales.

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