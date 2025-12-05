La Diputación de Badajoz licita por más de 40.000 euros la asistencia técnica para mejorar y homologar 60 senderos

Un sendero rural. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado el expediente de contratación por lotes de la asistencia técnica para la elaboración de estudios de adecuación, mejora y homologación de 60 senderos de la provincia, cuyo contrato, dividido en cuatro lotes, cuenta con un presupuesto base de 46.566,37 euros (IVA incluido).

El primero de los lotes contempla la asistencia técnica para la elaboración de estudios de adecuación, mejora y homologación de los senderos de la zona La Siberia - La Serena - Vegas Altas con un presupuesto de 11.231,22 euros; mientras que el segundo hace lo propio con los de la zona Llanos de Olivenza - Tierra de Badajoz por 7.487,48 euros.

En el caso del tercer lote, aúna los senderos de la zona Sierra Suroeste - Tentudía - Campiña Sur con un presupuesto de 14.276,61 euros; y el cuarto los de la zona Tierra de Barros Zafra - Río Bodión con 13.571,06 euros, en los cuatro casos con IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de diciembre a las 14,00 horas, y toda la información del expediente y el acceso a los documentos de licitación están disponibles en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

La institución provincial ha señalado en nota de prensa que esta actuación refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), mediante la promoción de infraestructuras verdes accesibles y de calidad, y con el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al contribuir a la conservación y uso responsable del entorno natural.

Asimismo, la iniciativa se alinea con el Objetivo Estratégico 2 de la diputación provincial, orientado a impulsar la regeneración y dinamización de los municipios mediante la mejora de sus recursos medioambientales y turísticos.