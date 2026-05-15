La Diputación de Badajoz licita obras de movilidad sostenible en varias carreteras provinciales por más de 1,3 millones

Carril bici - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación, mediante procedimiento abierto simplificado, un conjunto de actuaciones de movilidad sostenible en distintas carreteras provinciales por más de 1,3 millones de euros.

El proyecto se divide en tres lotes e incluye la construcción de un carril bici en Calamonte en la BA-038 Calamonte - N-630; la humanización de las travesías de los municipios de Fuente del Maestre, Usagre y Cristina, en las carreteras BA-070, BA-141 y BA-056 y una senda escolar segura en la BA-057 Cheles a Villanueva del Fresno.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 29 de mayo a las 14,00 horas y pueden obtener más información y acceder a los documentos de licitación en el portal de contratación pública de la Diputación de Badajoz.

El Lote 1 contempla un carril bici en la CP BA-038 Calamonte a N-630 y tiene un importe de licitación de 643.333,24 euros (IVA incluido). Esta actuación consiste en la construcción de una vía ciclista bidireccional de 1.120 metros que conectará el núcleo urbano de Calamonte con la carretera N-630 siguiendo el trazado de la BA-038.

El objetivo es crear un itinerario ciclista seguro y segregado del tráfico rodado, facilitando además el acceso sostenible a distintas instalaciones deportivas municipales situadas en el tramo urbano.

El nuevo carril bici discurrirá por el margen izquierdo de la carretera y contará con una franja ajardinada que actuará como separación entre la calzada y la vía ciclista, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Por su parte, el Lote 2, con un importe de licitación de 343.137,90 (IVA incluido), se refiere a la humanización de las travesías de Fuente del Maestre, Usagre y Cristina en las carreteras BA-070, BA-141 y BA-056.

Los trabajos previstos contemplan la renovación de acerados, la mejora de firme, actuaciones de saneamiento, señalización vial o instalación de mobiliario urbano y zonas de juegos infantiles, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y favorecer espacios urbanos más accesibles y amables para la ciudadanía.

Finalmente, el Lote 3 corresponde a la senda escolar segura en BA-057 Cheles a Villanueva del Fresno, cuenta con un importe de licitación de 319.999,99 euro y se estructura en tres actuaciones diferenciadas.

Así, la actuación 1 ejecutará nuevos acerados en ambos márgenes de la Avenida de Portugal, zonas de aparcamiento y una nueva red de alumbrado público.

La actuación 2 construirá una senda peatonal de al menos tres metros de anchura en el interior del Parque de la Escuela, facilitando el acceso seguro tanto al instituto como a la guardería. El recorrido contará también con iluminación pública.

Por último, la actuación 3, denominada, entrada del IES San Ginés, contempla la demolición del firme y de los acerados existentes para transformar el entorno de acceso al instituto en una plataforma única de prioridad peatonal.