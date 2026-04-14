La Diputación de Badajoz organiza una observación astronómica de la lluvia de estrellas Líridas este viernes

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BADAJOZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebra este próximo viernes, 17 de abril, a las 22,30 horas, una nueva observación astronómica en la finca La Cocosa bajo el título 'Las Líridas', centrada en la observación de una de las lluvias de estrellas más antiguas de la historia.

La actividad forma parte del programa anual 2025-2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) y contará con servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida prevista a las 22,00 horas.

Las Líridas son un fenómeno anual que se produce cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas dejadas por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Esas partículas entran en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 49 kilómetros por segundo y se desintegran por fricción, generando los trazos luminosos que observamos desde la superficie, detalla la diputación pacense en una nota de prensa.

La sesión permitirá disfrutar tanto de la lluvia de meteoros como la observación de algunos de los principales objetos de cielo profundo visibles desde La Cocosa. La observación combinará la contemplación a simple vista con el uso de telescopios y sistemas de proyección en pantalla, facilitando una interpretación didáctica y accesible.

Además, durante la observación se explicará el trabajo que realiza la Diputación de Badajoz en la protección del cielo nocturno y en la sensibilización sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica.

La actividad alternará la observación directa del firmamento con el análisis guiado mediante instrumentación astronómica, permitiendo contextualizar científicamente la disposición de los planetas y su dinámica orbital.

El aforo máximo será de 50 plazas, de modo que las inscripciones se abrirán este miércoles a las 10,00 horas y deberán formalizarse a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz. El servicio de autobús será gratuito y el punto exacto de salida en Badajoz se comunicará a las personas participantes mediante correo electrónico.

Esta iniciativa se integra en la programación anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo, un proyecto estratégico impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz para fomentar la educación ambiental, la cultura científica y la protección del cielo nocturno como patrimonio natural.

El CPPC, ubicado en la finca La Cocosa y reconocido por la Fundación Starlight por la calidad de su cielo, constituye un enclave de referencia para la divulgación astronómica en la provincia.

Las actividades del centro se alinean, además, con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', orientada a impulsar el astroturismo sostenible y a preservar el firmamento como recurso ambiental, cultural y de desarrollo rural, reforzando el compromiso de la Diputación de Badajoz con un modelo de territorio que integra sostenibilidad, conocimiento y valorización del patrimonio natural nocturno.