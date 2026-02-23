La Diputación de Badajoz pone a disposición de 113 municipios otros tantos planes periurbanos de prevención de incendios

Acto de entrega por parte de la Diputación de Badajoz de 113 Planes Periurbanos de Prevención de Incendios. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este lunes los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios elaborados por la institución provincial en el marco de una iniciativa que pone a disposición y permitirá a 113 municipios mejorar la seguridad de sus núcleos urbanos y cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ha acogido este lunes el acto de entrega de estos 113 planes con la asistencia de representantes institucionales, responsables técnicos y alcaldes de las localidades beneficiarias, donde Del Puerto ha detallado que la elaboración de estos documentos ha supuesto 10 meses de trabajo y una inversión por parte de la institución provincial de 325.433 euros.

En total, se han entregado 113 planes a los ayuntamientos que han solicitado la encomienda de gestión, de los cuales 35 han sido revisados y 78 actualizados o elaborados por primera vez, al tiempo que incluyen 33 municipios situados en zonas consideradas de alto riesgo.

Estos documentos permiten actuar sobre una superficie periurbana aproximada de 2.500 hectáreas, el 35 por ciento de ellas en áreas especialmente vulnerables frente a incendios forestales, como ha detallado la presidenta de la diputación, que ha valorado que este lunes los "verdaderos protagonistas" son los alcaldes, que se irán "un poco más tranquilos" de lo que han llegado.

Y es que, como ha puesto el acento, la entrega de estos planes supone un "alivio" para los ayuntamientos, al cumplir con una normativa regional que exige contar con los mismos, a la par que se llevan una herramienta técnica que aporta seguridad, prevención y tranquilidad tanto para los municipios como para la propia diputación.

Para la institución provincial y junto a ambos motivos, ha subrayado un tercero como que con esta entrega cumple con su "razón de ser principal" a la hora de acompañar, prestar servicios, y colaborar con los municipios de la provincia y "sobre todo" con los de menos población, ante lo que ha destacado que se trata de un "deber" de cooperación interadministrativa de la diputación, que pone a disposición de estas localidades medios materiales, humanos y económicos para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y mejorar la protección de la ciudadanía.

