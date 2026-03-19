La Diputación de Badajoz repartirá este año 5.000 ejemplares de la Guía de la Semana Santa de Badajoz

Representantes de la Asociación de Costaleros, Carlos Javier Correa y Juan Carlos García, y el diputado provincial de Badajoz, Ricardo Cabezas (centro), en la presentación de la Guía de la Semana Santa de Badajoz, a 19 de marzo de 2026. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

BADAJOZ, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Badajoz va a ampliar de 3.000 a 5.000 los ejemplares que repartirá este año de la Guía Cofrade y Monumental de la Semana Santa de Badajoz, que podrá recogerse de manera gratuita en diversos puntos de la ciudad, en las hermandades y en El Hospital Centro Vivo, entre otros lugares.

El reparto comenzará este domingo, 22 de marzo, con motivo del Pregón del Costalero, según ha indicado el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, que se celebrará a las 12,00 horas en el Teatro López de Ayala.

Durante la presentación, Cabezas ha destacado el "trabajo abnegado" de los costaleros y el compromiso y la colaboración de la Diputación de Badajoz en "agrandar aún más" la Semana Santa de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2025, al recordar que su institución asumió hace cuatro años la financiación e impresión de la guía en la Imprenta Provincial, a la que ha agradecido la labor.

Cabezas ha afirmado que este documento, que es un "referente imprescindible", no solo para los habitantes de Badajoz, sino también para toda la provincia y para todos los turistas que pasen por la ciudad en los próximos días, puesto que permite conocer las cofradías, los pasos que van a procesionar y también difundir el "enorme patrimonio monumental y cultural que atesora la ciudad de Badajoz".

FOTOGRAFÍAS ACTUALES Y LETRA MÁS GRANDE

Por otro lado, el miembro de la Asociación de Costaleros y responsable de la guía, Juan Carlos García, ha dado detalles de las novedades de esta edición, compuesta por 144 páginas y cuya portada ha sido ilustrada por el imaginero y restaurador de origen brasileño, pero afincado en Badajoz, Ricardo Kantowitz.

Como novedades, García ha explicado que se han reducido los resúmenes que incorpora para permitir que el tamaño de la letra sea mayor y, con ello, que la lectura resulte "más agradable". También se han incluido reseñas sobre los conventos e iglesias de las cofradías que van a procesionar durante la Semana Santa, a costa de reducir ligeramente la parte dedicada a los monumentos de Badajoz, aunque, según ha destacado, esta parte se mantiene.

Igualmente, se han incluido los actos principales que se celebran en torno a la Semana Santa, incluyendo los que se realizan durante la Cuaresma, como los ensayos, aunque estos también se han recogido ya en la página web Badajoz Cofrade, puesto que se han desarrollado antes de publicar la guía.

Además, se han incluido fotografías modernas de Badajoz, realizadas por el fotógrafo José Esteve, para "refrescar" y "actualizar un poco" la guía y "no poder siempre fotos o imágenes antiguas". El objetivo, ha explicado García, es que Badajoz "se conozca desde un punto de vista mucho más actual que pasado".

Así, el responsable de la publicación, que ha agradecido el trabajo de la Diputación de Badajoz y de todos los implicados en su edición, ha explicado que la creación de la guía sigue dos conceptos "fundamentales": por un lado, que los turistas encuentren "lo más importante" que ofrece la ciudad, pero también que los pacenses conozcan "mejor" Badajoz.

Por su parte, el vicesecretario de la Asociación de Costaleros, Carlos Javier Correa, -también presente en la rueda de prensa- ha trasladado el agracedimiento de su organización tanto a la diputación y a todos los que la han hecho posible por la edición de la guía, que ha calificado de "obra maestra".

"Desde la Asociación de Costaleros siempre estaremos dispuestos a seguir editándola, junto con toda la gente que colabora con nosotros, porque nuestro objetivo es hacer siempre más grande la Semana Santa de Badajoz", ha agregado.