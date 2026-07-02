La Diputación de Cáceres apoya al olivar tradicional para garantizar el futuro de la Manzanilla cacereña

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con representantes de la cooperativa Aceitunera de Granadilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este jueves una reunión con el director gerente de la cooperativa agraria de segundo grado 'Aceitunera de Granadilla', José Martín Palomero, y socios de la citada entidad, que han trasladado, por un lado, los efectos de la extensión del olivar superintensivo en la provincia y, por otro, han planteado una estrategia conjunta que contribuya a garantizar el futuro del olivar tradicional y de la Manzanilla cacereña.

La organización 'Aceitunera de Granadilla' está integrada por 8 cooperativas agrarias de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla y agrupa a un total de alrededor de 1.000 agricultores y agricultoras de la zona.

"Hemos venido a la Diputación para explicar los problemas que tenemos con el olivar tradicional frente al superintensivo. Esto ya es una realidad y, a partir de ahora, el olivar superintensivo va a tener cada vez más presencia, lo que hace mucho daño al modelo tradicional por sus mayores costes de producción", ha señalado Palomero.

En este sentido, ha expuesto que los datos oficiales indican que la Manzanilla cacereña, la variedad de aceituna típica del norte de la provincia de Cáceres, es actualmente la variedad de aceituna de mesa con menor rentabilidad de España, "por lo que tenemos que buscar soluciones", ha insistido.

Según ha explicado, la viabilidad del olivar tradicional de Manzanilla cacereña pasa por la unión estratégica de productores y cooperativas, el fortalecimiento del sector y la mejora de la competitividad del cultivo.

Así, ha apuntado que la cooperativa 'Aceitunera de Granadilla' propone pasar a la acción mediante la creación de un espacio de colaboración en el que se integren las principales cooperativas de primer grado y los productores del norte de la provincia de Cáceres, con la intención de conseguir que entre el 60 y el 70% de los agricultores del norte de Cáceres participen en esta iniciativa para trabajar unidos por el futuro de la Manzanilla cacereña.

Y sobre el papel de la Diputación de Cáceres, esta cooperativa agraria propone avanzar hacia un convenio de colaboración con la institución provincial que permita desarrollar acciones conjuntas de promoción, valorización y defensa de este modelo de cultivo.

El presidente de la Diputación de Cáceres ha mostrado su disposición a colaborar y apoyar esta iniciativa, porque la institución provincial entiende que "el olivar tradicional de Manzanilla cacereña representa mucho más que una actividad agrícola". "Su mantenimiento es fundamental para la economía, el empleo y la fijación de población en los municipios del norte de la provincia", ha apuntado Morales.

COMPROMISO CON EL OLIVAR FAMILIAR DE MONTAÑA

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres forma parte desde 2022 de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), entidad que tiene entre sus cometidos el soporte técnico a los ayuntamientos, la asistencia a almazaras y cooperativas, el apoyo especial al olivar de montaña, la búsqueda de valor añadido a los recursos del olivo, o la formación para los almazareros y educación a consumidores y consumidoras.

Bajo el liderazgo de esta entidad y la participación de las Diputaciones de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Tarragona, Badajoz y Cáceres, se ha desarrollado el proyecto 'Oleoturismo en España', financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Esta iniciativa ha venido trabajando en el diseño y elaboración de Rutas del Aceite con el objetivo de impulsar el olivar familiar y la cultura del olivo.

De manera complementaria, la Diputación de Cáceres mantiene convenios de colaboración con las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la provincia, como es el caso del Aceite Gata-Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara.

Con este convenio, la institución provincial apoya a productores locales en la comercialización y promoción de este producto sufragando gastos por asistencia a ferias, concursos y exposiciones, al tiempo que fomenta el conocimiento del aceite de oliva cacereño a través de talleres, catas o experiencias gastronómicas.