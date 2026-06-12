Diputación de Cáceres impulsa 'Mi primel dicionariu serraillanu' para preservar el patrimonio lingüístico de Serradilla

La diputada de Turismo, Elísabeth Martín, participa en Serradilla en la presentación de 'Mi primel dicionariu serraillanu' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SERRADILLA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha impulsado la publicación de 'Mi primel dicionariu serraillanu', una iniciativa que busca preservar y transmitir el patrimonio lingüístico de Serradilla, donde se recogen palabras como "ardivieja", "calapachutu" o "jerraúra", para hablar de un arbusto, de un murciélago y de una herradura.

El proyecto, desarrollado por la Asociación El Duendi y el alumnado del CEIP Santísimo Cristo de la Victoria de la localidad cacereña, cuenta con el apoyo de la diputación provincial a través del Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe para fortalecer la identidad cultural y el arraigo al territorio.

El objetivo de este peculiar diccionario es recoger no solo palabras, sino la historia, la cultura y el patrimonio de esta localidad, según ha indicado la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, que junto al alcalde de la localidad, Francisco Javier Sánchez Vega, ha participado este viernes en la presentación de esta publicación que nace con el objetivo de poner en valor y acercar a las nuevas generaciones una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural inmaterial de la provincia: el habla serraillanu.

El diccionario recopila vocabulario tradicional del serraillanu, la variante del extremeñu propia de Serradilla, acompañado de ilustraciones realizadas por el alumnado del centro. Los dibujos, inspirados en las palabras y expresiones recogidas en la publicación, convierten este proyecto en una experiencia de aprendizaje.

En la presentación, la diputada ha destacado el valor de esta iniciativa como ejemplo de colaboración entre asociaciones, instituciones y comunidad educativa para preservar el patrimonio cultural de los pueblos. "Hay que destacar la labor tan importante que realizan las asociaciones culturales de nuestros municipios para preservar nuestra identidad, que es lo que nos hace únicos y singulares", ha dicho.

La Diputación de Cáceres, a través del Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, impulsa actuaciones como esta, orientadas a fortalecer la identidad comarcal y el sentimiento de pertenencia al territorio entre la población local. En este marco, la institución provincial apoya iniciativas surgidas desde el tejido asociativo que contribuyen a conservar, estudiar y divulgar el patrimonio cultural inmaterial.

Así, la publicación de 'Mi primel dicionariu Serraillanu' representa un paso más en la labor de recuperación y difusión de este legado lingüístico. A través de un formato didáctico, participativo y cercano, el diccionario "permitirá que niños y niñas utilicen palabras y expresiones propias de su entorno, contribuyendo a que este valioso patrimonio inmaterial siga vivo y continúe transmitiéndose de generación en generación", ha concluido la diputada.