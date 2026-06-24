La Diputación de Cáceres incorpora a su servicio de imprenta a tres jóvenes con discapacidad intelectual

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita la imprenta provincial donde trabajan tres jóvenes con discapacidad intelectual - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha incorporado a su servicio de imprenta a tres jóvenes con discapacidad intelectual a través de un programa de inserción sociolaboral que busca dar una oportunidad a personas con alguna discapacidad como Antonio, Sebas, Josemi, Luz o María, que desarrollan su trabajo en alguno de los centros de la institución provincial.

El programa 'Inclusión para el empleo' es una iniciativa que, desde su puesta en marcha en 2018, ha permitido que más de una veintena de personas usuarias de entidades sociales de la provincia adquieran experiencia profesional en distintos servicios de la institución provincial.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el diputado del Área de Gestión de Recursos Humanos, Alberto Ortega, han visitado este miércoles la Imprenta Provincial para conocer el trabajo que desarrollan Antonio, usuario de Aspace Cáceres, y Sebas y Josemi, de la Asociación Síndrome de Down Cáceres, dentro de este programa de inserción sociolaboral. Antonio ha señalado que "le gusta mucho esta experiencia y que está aprendiendo mucho" gracias a su participación en el programa.

Los tres realizan labores de apoyo en las tareas diarias de la imprenta, colaborando en trabajos relacionados con la paquetería, la preparación de carteles y libros, entre otras funciones. A ellos se suman Luz, de Aspace Cáceres, que trabaja como ordenanza en el Complejo Cultural San Francisco, y María, de Placeat Plasencia, que desempeña las mismas funciones en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia.

Durante la visita, han podido compartir la jornada laboral con estos jóvenes trabajadores y conocer de primera mano su experiencia. En este sentido, Alberto Ortega ha destacado la importancia de ofrecer oportunidades que permitan adquirir experiencia profesional real.

"A las personas con discapacidad se les exige experiencia previa para acceder a muchos puestos de trabajo y, en numerosas ocasiones, no tienen la oportunidad de conseguirla. Por eso la Diputación impulsa este programa, que les facilita una primera experiencia laboral y mejora sus posibilidades de inserción", ha señalado.

GRANDES EJEMPLOS

Según informa la diputación cacereña, "los resultados de esta iniciativa evidencian el valor de este tipo de oportunidades". Es el caso de Alejandro, quien comenzó su trayectoria en la Imprenta Provincial como participante del programa y, tras superar un proceso selectivo, obtuvo una plaza en la Diputación de Cáceres. En la actualidad, forma parte de la plantilla de la Imprenta Provincial y es una de las personas encargadas de enseñar las tareas diarias a los nuevos participantes del programa.

La presencia de estos trabajadores en distintos centros provinciales es fruto de la colaboración que la Diputación de Cáceres mantiene con entidades como Aspace Cáceres, la Asociación Síndrome de Down Cáceres y Placeat Plasencia para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

A ello se suma la cooperación con entidades educativas que facilitan la realización de prácticas en entornos reales de trabajo. Gracias a estas iniciativas, durante los últimos meses varios participantes han desarrollado estancias formativas en distintos servicios de la Diputación.

Dentro de este mismo objetivo, la Diputación de Cáceres desarrolla también el Plan Integra Plus, dirigido a ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 habitantes para fomentar la contratación de personas con discapacidad. Con esta iniciativa, la institución provincial extiende su compromiso con el empleo inclusivo al conjunto del territorio provincial y refuerza la igualdad de oportunidades en el acceso laboral.