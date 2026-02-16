La Diputación de Cáceres prepara una Red Provincial de Coworking en el mundo rural

Espacio de Coworking impulsado por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres está impulsando una Red Provincial de Coworking con el objetivo de poner a disposición espacios de trabajo en el medio rural con el objetivo de impulsar el emprendimiento y luchar contra la despoblación.

Para dar a conocer este recurso, el próximo 24 de febrero tendrá lugar en el Palacio Obispo Solís de Miajadas la presentación oficial de esta iniciativa, en una jornada dirigida a representantes municipales, empresas, profesionales del desarrollo local o personas interesadas en arrancar con una actividad en la provincia cacereña.

En este encuentro se darán a conocer los pasos ya dados para "transformar el territorio en un escenario de oportunidad real para vivir, trabajar y emprender", como ha manifestado el diputado de Informática e Innovación de la institución provincial, Tomás Sánchez Campo.

Esta Red Provincial de Coworking se constituye como una herramienta que nace desde lo local, habilitando espacios con las condiciones necesarias para poder emprender y trabajar en cualquier proyecto desde el medio rural.

De ahí, el esfuerzo de la diputación para "llevar una conectividad digital de alta capacidad, espacios multiusos y versátiles, impulsar una comunidad activa como tejido relacional, acompañamiento mediante una mentorización experta, desarrollo de competencias para la Cuarta Revolución Industrial, acceso a recursos y financiación y consolidación de alianzas público-privadas".

Así, durante esta jornada se darán a conocer los requisitos y los beneficios que aportará a ayuntamiento y entidades privadas integrarse en este nodo estratégico, además de exponer los retos inmediatos y la hoja de ruta a futuro.

Las jornadas están dirigidas a alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas interesadas en integrar el espacio de coworking de su municipio en la red; empresas y entidades privadas también interesadas en sumar su espacio a la red y profesionales del desarrollo local que operan en el territorio y buscan herramientas para fortalecer el tejido productivo de su localidad.

También podrán participar personas que ya desarrollan su actividad en al provincia o buscan en el entorno rural de Cáceres un lugar óptimo para vivir y trabajar de forma conectada, u organizaciones interesadas en la colaboración público-privada para fomentar la innovación social y el desarrollo económico frente al Reto Demográfico. Los interesados en asistir a la jornada deberán inscribirse de forma online.

El diputado Tomás Sánchez Campo, junto al alcalde miajadeño, Antonio Díaz Alías, y la subdirectora de Coordinación de Iniciativas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, María Martos Pérez, abrirán las jornadas, en las que se contará con técnicos y técnicas, así como representantes de otros espacios coworking.