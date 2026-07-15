La Diputación de Cáceres publica una nueva colección de mapas provinciales con información actualizada - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha actualizado su cartografía de referencia con una nueva colección de mapas destinada a facilitar el conocimiento y la localización de los principales elementos territoriales, recursos e infraestructuras de la provincia.

Concretamente, la colección incorpora tres mapas provinciales, diseñados por Alicia Carrón de Junglajara en colaboración con la Unidad de Datos Territoriales de la Diputación de Cáceres, que se han lanzado en formato digital y se prepara su lanzamiento en papel.

La colección la componen un mapa provincial de Cáceres, con una visión general de los municipios, núcleos de población, comunicaciones, elementos geográficos e infraestructuras. El mapa de recursos localiza equipamientos, servicios, espacios naturales, elementos patrimoniales, culturales, turísticos y otros recursos de interés; y el de carreteras presenta una actualización de la red viaria y sus denominaciones oficiales.

Estos nuevos mapas pueden consultarse y descargarse gratuitamente desde la web de la diputación cacereña. Su versión digital facilita el acceso permanente a la cartografía y su utilización en trabajos técnicos, administrativos, educativos, divulgativos y de planificación territorial.

Paralelamente, la Diputación de Cáceres imprimirá y distribuirá 10.000 unidades de la edición física de estos mapas en un formato mural y un mapa provincial de carreteras plegable.

El formato mural está concebido como mapa institucional y de consulta general para ayuntamientos, oficinas, centros públicos y educativos, que podrán disponer de ejemplares bajo solicitud. Por su parte, el formato plegable ofrece una versión más manejable para su distribución y utilización, por ejemplo, en puntos de información turística .

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN HACE 13 AÑOS

La nueva colección da continuidad a una línea de producción cartográfica provincial iniciada hace más de medio siglo, cuya última actualización se realizó hace 13 años.

En marzo de 2013, la Diputación de Cáceres presentó una actualización del mapa provincial coincidiendo con los cuarenta años de su primera edición. Aquella versión, que sustituyó a la publicada en el año 2000, se distribuyó en formatos mural, de bolsillo y digital, con una tirada inicial de 8.000 ejemplares.

La cartografía actual mantiene esa función institucional y de consulta, pero amplía el modelo anterior mediante una nueva colección temática de recursos provinciales, actualizada y disponible simultáneamente en formato digital e impreso, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

La revisión incorpora los cambios producidos en los municipios, núcleos de población, infraestructuras, recursos y comunicaciones. En el caso de la red viaria, recoge las denominaciones e identificaciones oficiales establecidas en el Catálogo de la Red Provincial de Carreteras. En particular refleja la información a cerca del nuevo catálogo vigente de la red provincial, que cuenta con un visor digital propio.

Los mapas son el resultado de la recopilación, contraste y representación de datos procedentes de distintas áreas de la Diputación y de fuentes cartográficas oficiales.

El objetivo es que constituyan una herramienta de referencia para comprender y representar una provincia extensa y diversa, formada por 223 municipios y caracterizada por la dispersión de sus núcleos de población y la amplitud de su red de infraestructuras y la diversidad de recursos naturales, culturales y turísticos.