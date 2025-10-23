El director de orquesta extremeño Miguel Calderón, nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense

BADAJOZ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta extremeño Miguel Calderón Domínguez será el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, cargo que ocupó David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta su renuncia y tras lo que se abrió un proceso de selección al que han concurrido 16 aspirantes.

En concreto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este jueves, día 23, recoge en el apartado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la institución provincial pacense el decreto por el que se dispone la contratación de personal laboral de alta dirección, para la cobertura del puesto de Jefe/a de Oficina de Artes Escénicas, de la Diputación de Badajoz.

Al respecto, el BOP se refiere a lo establecido en las bases reguladoras para la provisión, en régimen de contratación laboral de carácter especial de alta dirección, del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina de Artes Escénicas, adscrito al Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, cuya convocatoria fue publicada en el BOP de Badajoz número 97, del pasado 23 de mayo.

Sobre este nombramiento, formalizado mediante decreto de Presidencia, recoge igualmente que se atiende "a la propuesta que eleva el señor diputado delegado del Área de Cultura, Deportes y Juventud ante esta Presidencia en base a las valoraciones emitidas por quienes en su condición de personas colaboradoras técnicas, le asisten y prestan asesoramiento, que concluyen que la persona candidata más idónea para ocupar el puesto de Jefe/a de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz es don Miguel Calderón Domínguez".

Para ello, se consideran las puntuaciones obtenidas en las entrevistas y en la valoración de méritos, así como el análisis cualitativo de las defensas de los proyectos presentados, conforme a la argumentación esgrimida en su informe y que consta en el expediente.

Visto el informe de conformidad de la Intervención de la Diputación de Badajoz y la potestad de autoorganización de la Administración, continúa, se resuelve "aceptar íntegramente" la propuesta y en consecuencia disponer la contratación laboral de Miguel Calderón Domínguez con categoría de Jefe Oficina de Artes Escénicas, acogido a la modalidad de contratación laboral de carácter especial, personal de alta dirección, regulada en el Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto.