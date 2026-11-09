La directora del MNAR de Mérida recibe la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, Trinidad Nogales Basarrate, ha recibido la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres) por parte de la República Francesa.

El acto de entrega de la medalla tendrá lugar este viernes, día 13, en el Museo Nacional de Arte Romano, donde la Cónsul General de Francia y directora delegada del Instituto Francés en Sevilla, Marjorie Vanbaelinghem, será la encargada de imponerle esta distinción.

La Orden de las Artes y las Letras de Francia (Ordre des Arts et des Lettres), creada en 1957, es la principal y más prestigiosa condecoración del ámbito cultural y patrimonial francés.

Además, distingue a aquellas personas que destacan por su labor en la creación artística o literaria, o por su contribución a la difusión de la cultura en Francia y en el mundo, ha informado el Ministerio de Cultura en nota de prensa.

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