El dispositivo de búsqueda del desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal se reanuda con más de 30 agentes

Agentes participantes en el dispositivo de búsqueda del desaparecido en Cerezal - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las labores de búsqueda para localizar al hombre desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal se ha reanudado en torno a las 09,00 horas de este jueves con la participación de más de una treintena de agentes.

De esta forma, se ha activado un dispositivo similar al de este pasado miércoles integrado por más de 30 agentes que cuenta con la intervención de patrullas de seguridad ciudadana, el Equipo PEGASO con drones o miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), quienes se auxilian de perros especializados en búsqueda de personas.

También participan el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y un Equipo Cinológico, con guía y perro especializado en la búsqueda de personas, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Asimismo, al dispositivo de búsqueda se incorporan especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que realizarán inspecciones en aquellas zonas con presencia de agua con el objetivo de descartar o localizar cualquier indicio que pueda resultar relevante para la búsqueda.

El operativo se centra nuevamente en el rastreo de terreno rural abierto, zonas de monte, caminos y pistas de la zona.