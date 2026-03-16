El DOE publica la convocatoria de oposiciones a maestros en Extremadura, que cuenta con 304 plazas

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Oferta de empleo público - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, día, 16 la resolución por la que se convoca el procedimiento selectivo para el Cuerpo de Maestros en la región, que contará con una oferta de 304 plazas y cuyos exámenes se celebrarán a partir de junio.

En concreto, se ofertan 139 plazas para Educación Infantil, 41 para Pedagogía Terapéutica, 40 para Educación Primaria, 39 para Audición y Lenguaje, 25 para Música, 10 para Inglés y otras 10 plazas para Educación Física.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados desde el día 19 de marzo y finalizará, en consecuencia, el 1 de abril, según aparece en la resolución de la Dirección General de Personal Docente de 16 de marzo recogida por Europa Press.

Cabe señalar que dicha resolución convoca procedimientos selectivos para ingreso, adquisición de nuevas especialidades, integración en listas de espera ordinarias y supletorias y valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias para el Cuerpo de Maestros.

La publicación de la convocatoria de oposiciones a maestros en Extremadura se produce solo unos días después de la aprobación en Consejo de Gobierno extraordinario de un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley de Regulación del Proceso de Transición entre Gobiernos en Extremadura.

Con este decreto, como informó el pasado viernes la Junta de Extremadura en funciones, se persigue adaptar la situación de un gobierno en funciones a las "necesidades reales" de los ciudadanos extremeños.

De esta manera, la norma aprobada facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.

Así, y en materia de función pública, el decreto-ley evita que la situación de interinidad impida seguir desarrollando actuaciones ordinarias sujetas a plazos legales o vinculadas a ofertas de empleo ya aprobadas.

Entre ellas, la convocatoria prevista para esta anualidad para el acceso al Cuerpo de Maestros, cuya tramitación se veía "directamente afectada" por las limitaciones de la normativa vigente hasta ahora, expuso la Junta.