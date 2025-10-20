El DOE publica nuevas ayudas para fomentar la cría de razas ganaderas autóctonas en Extremadura

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes, día 20, el nuevo decreto por el que se regula la concesión de ayudas para el fomento de la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas implantadas en la región a través de subvenciones destinadas a ganaderos que contribuyen activamente a la conservación del patrimonio genético animal de la comunidad.

El objetivo principal de esta línea de subvenciones es promover el aumento del censo de hembras de razas autóctonas.

Durante las últimas décadas, los recursos zoogenéticos de Extremadura se han visto "notablemente reducidos" debido a la introducción de razas foráneas más productivas, el cruce entre razas y la intensificación de los modelos de producción ganadera, pero hay que tener en cuenta, que las razas autóctonas están mejor adaptadas al entorno natural y resultan "fundamentales" en la preservación de los ecosistemas y la prevención de incendios, informa en nota de prensa la Junta.

Podrán ser objeto de subvención las hembras que pertenezcan a razas autóctonas con un grado de implantación en Extremadura igual o superior al 40 por ciento del censo nacional, o al 15 por ciento si se trata de razas en peligro de extinción, que hayan sido inscritas en el ejercicio anterior en los registros definitivos de los libros genealógicos y que permanezcan en la región en el momento de la solicitud.

Las cuantías de las ayudas varían en función de la especie y el grado de amenaza de la raza. La ayuda máxima por titular no podrá superar los 20.000 euros y, en ningún caso, un mismo animal podrá recibir más de una subvención por inscripción a lo largo de su vida.