Domínguez (Cs) trabajará en Madrid contra el paro, la despoblación y por infraestructuras "dignas" para Cáceres

Publicado 20/04/2019 18:49:59 CET

CÁCERES, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Cáceres ha defendido que "ahora más que nunca los cacereños necesitan un partido como Ciudadanos", y que desde su escaño en Madrid trabajará por tres ejes fundamentales, como son luchar contra el paro, la despoblación, y por unas infraestructuras "dignas" para la provincia.

"Yo voy a ir a Madrid pero voy a traer los proyectos que Cáceres necesita que son acabar con el paro y la despoblación, y reivindicar inversiones dignas para unas infraestructuras y transporte dignos para nuestra región", ha reivindicado Domínguez.

En este sentido la candidata al Congreso ha incidido en que llevará "el medio rural a Madrid", al tiempo que ha explicado que en la provincia hay más de 200 municipios de los que más del 90% tienen menos de 1.000 habitantes y sus vecinos "tienen que seguir viviendo y tener una opción de vida allí".

"No se puede obligar a su gente a irse de su pueblo porque no tengan más remedio que abandonar Extremadura para ganarse la vida", ha señalado en su intervención en un acto del partido en Cáceres, en el que también han participado el candidato de Cs a la Junta, Cayetano Polo, y el cabeza de lista a la alcaldía cacereña, Francisco Alcántara.

"La gente tiene que tener opción y libertad de elegir dónde quiere vivir y dónde quiere estar. Queremos que los extremeños se queden aquí porque tenemos mucho talento", ha manifestado Domínguez.

Finalmente, la candidata al Congreso por Cáceres también ha puesto el acento en las personas con discapacidad. "Vamos a defender la discapacidad. Lo que reciben las familias como ayudas es caridad. Es indigno que se trate la discapacidad como lo último de todo. Desde Ciudadanos hemos conseguido que las personas con discapacidad intelectual vayan a votar el 28 de abril. Son españoles, pueden votar", ha defendido.

Cs, PROTAGONISTA EN CÁCERES

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura ha incidido en que hace cuatro años Cáceres tenía una alcaldesa y una senadora, Elena Nevado, quien a día de hoy "ni es alcaldesa ni es senadora".

"Hemos llevado el protagonismo de la legislatura estos cuatro años", ha defendido Polo, quien ha advertido que podrían haber "bloqueado la ciudad" pero no lo han hecho. "Le dijimos a la alcaldesa que no queríamos nada y que nos íbamos a la oposición; ese es nuestro gran valor y los cacereños han sabido percibirlo", ha resaltado Cayetano Polo.

El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura ha destacado en su intervención en el acto de campaña en Cáceres que en la región cada vez hay menos habitantes lo cual es "un verdadero drama" que hay solucionar.

Así, ha defendido que hay que tomar "medidas serias" para que los extremeños "no se vayan". "Aquí no hay trabajo, no hay empleo, aquí se ha perdido la ilusión, Extremadura ha perdido la ilusión de querer estar aquí", ha sostenido Polo, al tiempo que ha señalado que a pesar de ser "la mejor comunidad autónoma", los jóvenes "se van". "Ese es un auténtico drama que tenemos que solucionar", ha insistido Polo.

En este sentido ha incidido en que desde Ciudadanos se va a defender que Extremadura se convierta en una región "próspera, rica" en la que inviertan empresas. "Nos sobra tierra. El ser humano es una especie en extinción en Extremadura y vamos a tomar medidas para evitarlo. Protegeremos el medio ambiente pero compatibilizándolo con el desarrollo industrial", ha indicado.

ATRACCIÓN DE EMPRESAS

Finalmente, Alcántara ha explicado que su objetivo es "ser útil" a la política municipal, pues considera que Cáceres necesita "nuevos proyectos para salir de la situación" en la que se encuentra.

Por ello, ha incidido en que la formación naranja propondrá un eje de "desarrollo importante" vinculada a la llegada de nuevas empresas. "Nuestro compromiso es crear un parque científico tecnológico municipal, porque tenemos el talento para ello", ha asegurado.

"Vamos a seguir modernizando la Administración y vamos a atender los barrios, a dotarles de servicios que no tienen, hay centros deportivos inacabados desde hace 15 años", ha lamentado.

"No podemos resignarnos a que no haya alternativa. No lo estaremos haciendo tan mal cuando ha bastado una entrevista para que la alcaldesa se retire", ha indicado Alcántara, quien ha puntualizado que el problema de la alcaldesa "ha sido de división interna, su propio partido le ha dicho: déjalo ya", ha explicado.

Asimismo el candidato de Cs a la alcaldía de Cáceres ha recalcado que la formación naranja es "un partido que da soluciones, que da alternativas".