Don Benito y Cáceres estrenan los primeros puntos violetas gestionados por una organización privada en Extremadura

DON BENITO (BADAJOZ), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Don Benito ha estrenado este viernes el primer Punto Violeta de la comunidad autónoma de Extremadura de una organización privada, como la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), que también se encargará de un espacio similar en Cáceres.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha firmado a principios de mes un convenio de colaboración con MZC para su adhesión al programa Puntos Violetas, impulsado por el Ministerio de Igualdad, con el objetivo de reforzar la atención y protección a las víctimas de violencia de género.

De este modo, estos espacios, que en este caso están situados en las sedes de la organización en ambos municipios, ofrecerán a las mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo un refugio inmediato y seguro, donde podrán permanecer protegidas y recibir atención hasta la llegada de los recursos y servicios de ayuda correspondientes.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este viernes el Punto Violeta instalado en la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto en Don Benito, donde ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que sea el primero de una organización privada.

A este respecto, ha explicado que, hasta ahora, son muchos los que tiene la administración pública y en el caso de la Delegación del Gobierno de la Administración General del Estado, desde la que hay una "implicación altísima" en los funcionarios a la hora de establecer Puntos Violetas de atención a mujeres.

