Dónde y cuándo seguir los resultados en directo de las elecciones del 21D en Extremadura

Centro de Difusión de Datos (CDD) para las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral del 21 de diciembre en Extremadura culmina con el recuento de votos una vez cierran los colegios electorales. A partir de ese momento comienza la difusión de los resultados provisionales, que se van actualizando conforme avanza el escrutinio en cada mesa.

Durante la noche electoral, los datos se publican de forma progresiva y pueden experimentar cambios a medida que aumenta el porcentaje de voto contabilizado. Por eso, es importante saber cuándo empiezan a conocerse los resultados, dónde seguirlos en directo y cuándo adquieren carácter oficial.

¿A QUÉ HORA EMPIEZAN A CONOCERSE LOS RESULTADOS?

Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas y, a partir de ese momento, comienza el escrutinio público en las mesas electorales. Los primeros datos suelen difundirse poco después del cierre, conforme se van incorporando los resultados de las mesas ya escrutadas.

Durante las primeras horas, el porcentaje de voto contabilizado suele ser todavía bajo, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela. El recuento se va completando progresivamente a lo largo de la noche electoral hasta alcanzar porcentajes muy elevados de escrutinio. Aunque el escrutinio que se conoce durante la noche electoral es el que marca el resultado político, los datos tienen carácter provisional.

El escrutinio general, que incluye el voto de los extremeños residentes en el extranjero (CERA), se realiza el quinto día posterior a la votación, el 26 de diciembre, por parte de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz.

DÓNDE CONSULTAR LOS RESULTADOS EN DIRECTO

Los resultados oficiales provisionales pueden seguirse a través de la página habilitada por la Junta de Extremadura, donde se publican los datos conforme avanza el recuento, con información desglosada por partidos, provincias y municipios. https://elecciones2025.juntaex.es/

Además, europapress.es ofrece un seguimiento en directo de la noche electoral con actualizaciones constantes sobre la evolución del escrutinio, el reparto de escaños y las principales claves políticas. A través de EpData, su espacio de datos, pueden consultarse mapas interactivos, resultados por municipios y comparativas con elecciones anteriores. https://www.epdata.es/

RTVE también realiza una cobertura especial de la jornada electoral en televisión, radio y plataformas digitales, con información actualizada a medida que se van conociendo los datos del recuento. Otros medios digitales ofrecen igualmente seguimientos en directo basados en los resultados oficiales.

