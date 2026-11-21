CÁCERES, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico por las carreteras CC-146 y las CC-151 se ha visto este sábado interrumpido por saltos de aguas, según ha informado el 112 Extremadura a través de su perfil de 'X'.

En concreto, la CC-146 se encuentra cortada a la altura del badén del río Eljas, cerca de Zarza la Mayor.

En cuanto a las CC-151, el tramo afectado es entre Moraleja y Vegaviana. En este caso, el salto de agua se ha producido como consecuencia de la crecida del arroyo de Las Colmenas.

El 112 Extremadura ha puesto este sábado en alerta amarilla al norte de la provincia de Cáceres por precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.