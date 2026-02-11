Dos detenidos por cultivar marihuana en el interior de una vivienda de Santa Amalia

Un agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana de Santa Amalia. - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de la localidad pacense de Santa Amalia, como presuntos responsables de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda próxima a su domicilio, que estaba conectada de forma ilegal a la red eléctrica.

Este es el resultado de la Operación 'Jerimoje', que cuya investigación se inició hace unos meses, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) y ROCA de Villanueva de la Serena, detectaron que dos vecinos de Santa Amalia se estarían dedicando al cultivo de marihuana en el interior de una vivienda.

Con toda la información, este pasado lunes, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el registro de ambos inmuebles, y en uno de ellos localizaron varias plantaciones de cannabis sativa, en las que se cultivaban un total de 356 matas "perfectamente organizadas, con todo tipo de elementos y acondicionamiento adecuado para su desarrollo".

Las instalaciones contaban con enganches ilegales a la red eléctrica que abastecían de corriente a toda la maquinaria y aparatos que utilizaban, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias, se detuvo a los dos responsables de esta plantación, a los que se les instruyéndoles las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico, y han sido puestos a disposición de la autoridad Judicial que entiende del caso.

Destaca la Guardia Civil que esta actuación se enmarca en el Plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.