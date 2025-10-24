Dos mujeres atendidas en estado leve en el incendio de una vivienda en Campo Lugar

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 79 y 36 años de edad, respectivamente, han sido atendidas por los servicios sanitarios después de verse afectadas por un incendio declarado en el salón de una vivienda en la localidad cacereña de Campo Lugar.

El siniestro se ha producido sobre las 8,00 horas de este viernes en un inmueble de la calle San Juan, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

Las dos mujeres afectadas han sido trasladadas para ser atendidas al centro de salud de Miajadas, después de que un equipo sanitario del mismo acudiera hasta el lugar del incendio, junto a una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una dotación del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil.