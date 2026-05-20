Dos personas son atendidas de carácter leve en un incendio declarado en una vivienda de Badajoz

Archivo - Uniforme de los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 83 años de edad, y un hombre de 54, han sido atendidos por los servicios sanitarios por una intoxicación por monóxido de carbono en un incendio declarado en una vivienda de Badajoz.

Una llamada al 112 de Extremadura a las 10,50 horas de este miércoles, 20 de mayo, ha alertado sobre el fuego en el domicilio de los afectados, sito en la calle Godofredo Ortega y Muñoz de la capital pacense.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos dos dotaciones del parque de bomberos de Badajoz, que han sofocado las llamas, originadas en la cocina de la vivienda.

Asimismo, han intervenido una ambulancia de intervención rápida del Servicio Extremeño de Salud y otra de Cruz Roja, que han atendido a los afectados, que han recibido el alta in situ, así como efectivos de la Policía Local.