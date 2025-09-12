Dos policías locales reaniman a un vecino de Los Santos de Maimona tras sufrir un desvanecimiento

El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado, recibe a los agentes que asistieron al vecino que sufrió un desvanecimiento. - AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Local de Los Santos de Maimona Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez practicaron una reanimación cardiopulmonar a un vecino de la localidad que sufrió un desvanecimiento en plena calle logrando así mantenerle con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El alcalde de la localidad, Manuel Lavado Barroso, ha recibido este jueves a los dos agentes tras su actuación, que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, según informa el ayuntamiento santeño en nota de prensa.

Tras ser alertados por una ciudadana, los agentes se personaron rápidamente en el lugar de los hechos y comenzaron a realizar la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios médicos.

Por ello, el alcalde les ha transmitido su felicitación y agradecimiento, que ha hecho extensiva a toda la plantilla de la Policía Local.

Durante este encuentro los agentes, que estaban acompañados por su subinspector jefe, Francisco Javier López Castro, han insistido en que su misión es ayudar al ciudadano, y que, aunque en esta ocasión se haya personificado en estos dos agentes, el trabajo diario es fruto de todo el equipo de policías, que está "totalmente comprometido con la ciudadanía".

Lavado ha adelantado que se realizará una felicitación oficial en el próximo Pleno municipal. La plantilla de la Policía Municipal cuenta actualmente, tras las últimas incorporaciones, con 16 efectivos, entre los que se encuentran un jefe, 14 agentes y otro en segunda actividad.