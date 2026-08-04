Educación impulsa la implantación del 'Proyecto ZOE' para acercar las clases a los alumnos hospitalizados

Proyecto zoe - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha impulsado la implantación del Proyecto ZOE en Extremadura, una iniciativa que permitirá que el alumnado hospitalizado por tratamientos oncológicos pueda mantener el contacto con su aula y continuar su proceso educativo mediante el uso de robots de telepresencia.

Gracias a esta tecnología, el alumnado podrá asistir virtualmente a clase desde el hospital o desde su domicilio cuando su situación clínica no permita la asistencia presencial.

El robot, ubicado en el aula, facilita la interacción en tiempo real con el profesorado y con sus compañeros y favorece tanto la continuidad del aprendizaje como el mantenimiento de los vínculos sociales y emocionales.

La Junta considera "prioritario" avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva y garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de todo el alumnado, con independencia de sus circunstancias personales o de salud.

La incorporación de soluciones tecnológicas como las que ofrece el Proyecto ZOE supone "un paso más" en el compromiso con una escuela "accesible, innovadora y centrada" en las necesidades de cada estudiante.

Durante las próximas semanas, se trabajará y avanzará para definir el proyecto en Extremadura, así como los procedimientos de coordinación entre los centros educativos, los servicios sanitarios y las familias, con el objetivo de que esta iniciativa pueda beneficiar al mayor número posible de alumnos y alumnas, ha destacado la Junta en nota de prensa.