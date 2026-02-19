Educación y sindicatos aprueban la convocatoria de más de 300 plazas de oposiciones para el cuerpo de maestros en 2026

Reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario de este jueves, 19 de febrero. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha avanzado la aprobación de la resolución para la convocatoria de oposiciones de docentes para este año 2026 tras la celebración este jueves de la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario.

En concreto, y tras la negociación con los sindicatos representados en esta Mesa de Personal Docente, se va a aprobar la convocatoria de 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, divididas por especialidades, que se distribuyen en Educación Infantil, con 139 plazas; Inglés, con 10; Educación Física, con 10; Música, con 25; Pedagogía Terapéutica, con 41; Audición y Lenguaje, con 39; y Educación Primaria, con 40 plazas.

Según indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa, las organizaciones sindicales con representación en esta mesa han propuesto a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que no se convocasen las plazas para Escuelas Oficiales de Idiomas de inglés y Profesores Especialistas en Sectores Singulares, alternativa que se ha "tenido en cuenta, dentro de la línea de diálogo y búsqueda de consenso en materia educativa".

Esta resolución, añaden desde la Consejería de Educación, será publicada en el Diario Oficial de Extremadura con la fecha de la celebración de los exámenes.

Cabe destacar que la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario continuaba en el momento en el que el Ejecutivo regional ha comunicado la aprobación de dicha resolución con otros aspectos "más técnicos".