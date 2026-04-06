Efectivos de actividades subacuáticas y de montaña se unen al operativo de búsqueda del desaparecido en Jarandilla

Imagen de arvhico del dispositivo de búsqueda de un hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las labores de búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) se han reanudado este lunes, día 6, con la participación de los distintos grupos de voluntarios que colaboran en el dispositivo.

Asimismo, la Guardia Civil reforzará el operativo con efectivos y unidades especializadas que se suman al resto de agentes y unidades ya desplegadas, como el Equipo Pegaso y un Equipo Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas.

Entre los refuerzos destacan un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña, desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), así como el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz, que centrará su actuación en la búsqueda en entornos acuáticos, informa la Guardia Civil.