Efectivos del Infoex trabajan en un incendio forestal declarado en Tornavacas con dos focos activos

Incendio forestal declarado en Tornavacas - GUARDIA CIVIL

TORNAVACAS (CÁCERES), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoex trabajan este viernes en las tareas de extinción de un incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de la localidad cacereña de Tornavacas, en una zona de alta montaña, con dos focos activos.

Ha sido sobre las 4,45 horas de la madrugada de este viernes, 31 de julio, cuando la Guardia Civil ha recibido un aviso alertando de la presencia de fuego en esta zona, y al llegar al lugar, los agentes comprobaron que se trataba de un incendio forestal con dos focos activos, uno de ellos localizado en el Puerto de Tornavacas y el otro en el paraje conocido como 'La Serrá', según informan fuentes de la Guardia Civil

En el lugar se encuentran trabajando cinco unidades de bomberos forestales terrestres, así como unidades helitransportadas, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción.

También trabajan en la zona dos helicópteros y dos aviones de extinción de incendios, según los datos del Infoex.